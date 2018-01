Jeremías Sandrini: "No podemos perder más como local"

Echagüe comenzó el año con dos triunfos y la cabeza renovada. El equipo de Barsanti superó a Villa San Martín el viernes y a Independiente de Santiago del Estero el domingo y se acomodó en la tabla de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El base Jeremías Sandrini definió el arranque como "recontra positivo" y dijo que de local no pueden perder más. Señaló que para que la gira de cuatro partidos sea positiva es fundamental "la mentalidad".





"Estamos muy contentos porque tuvimos un comienzo recontra positivo porque al equipo se lo notó muy bien. Volvimos de un parate de las fiesta bastantes motivados y con ganas de hacer las cosas mucho mejor que en 2017", expresó el jugador que anotó 15 puntos en el triunfo ante los santiagueños por 79 a 75.





echague.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández



El rosarino nacido el 6 de mayo de 1993 destacó, además de los triunfos, que el equipo "fue aguerrido en todo momento" a pesar de las "falencias" y las ausencias. "Tuvimos dos fichas menos por la lesión de Mateo Gaynor y la salida del segundo base. Y sin embargo tuvimos la cabeza fuerte y eso se debe a que desde que volvimos a entrenar el 4 de enero, hicimos todo muy bien", consideró.





En tal sentido aseguró que el grupo estaba "convencido" en conseguir la victoria en los dos partidos. "Todos volvimos convencidos en que teníamos que arrancar ganando y hacernos fuerte de local. No podemos perder más de local y eso lo tenemos bien en claro. Entonces para enfrentar el año había que dejar todo y un poquito más porque con las falencias que mencioné antes había que dar todo", explicó el jugador surgido en Náutico.









echague1.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández







Por otra parte se refirió a la incorporación de Jamelle Cornley, el extranjero debutante que marcó 19 puntos en el último juego y fue importante en el primero, y sostuvo que "es el jugador que necesitábamos". "Puso su empeño y su personalidad dentro de la cancha e hizo las cosas muy bien. También pienso que nosotros supimos darle la pelota en los momentos que el estaba encendido y lo supo resolver", comentó.













Echagüe afrontará ahora cuatro compromisos en condición de visitante. El miércoles visitará a Hindú, dos días después se medirá con Villa San Martín, el domingo lo hará con Oberá de Misiones y cerrará el periplo ante Unión de Santa Fe el sábado 27. Según Sandrini tiene que pensar "en el primer juego y no más allá". "Es un gira bastante larga y es duro ganar de visitante y ahora con un equipo corto. Tenemos que apoyarnos entre todos y lo que va a influir mucho es la mentalidad y la buena recuperación", subrayó.





SU MOMENTO. Sandrini confió que la dedicación ha sido fundamental en su rendimiento en este comienzo. Contó que las "horas extras" en el entrenamiento y el apoyo del grupo le dieron confianza. "En lo personal estoy muy contento porque mis compañeros y el cuerpo técnico me dieron mucho apoyo. Volví con la cabeza cambiada luego de visitar a mi familia y mis amigos en Rosario y la verdad que me hizo muy bien. De todo modos el entrenamiento extra es lo que me está dando confianza", sentenció.





echague2.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo