San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Vélez igualaron 0-0 en el Nuevo Gasómetro por la Fecha 15 del Torneo Apertura.

San Lorenzo y Vélez Sarsfield empataron 0 a 0 en el estadio Pedro Bidegain , por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un partido intenso, disputado y con pasajes de dominio alternado, pero sin eficacia en las áreas. El encuentro dejó sensaciones encontradas: el local buscó más, mientras que la visita se llevó un punto que le permite sostener su posición en la tabla.

Desde el inicio, el Ciclón intentó asumir el protagonismo. Con una postura ofensiva y mayor tenencia, buscó presionar alto y generar peligro a partir de la movilidad de sus volantes y delanteros. Vélez, en cambio, apostó a un planteo más equilibrado, con orden defensivo y salidas rápidas, algo característico del conjunto dirigido por los mellizos Schelotto.

El primer tiempo tuvo ritmo, pero careció de profundidad. Hubo aproximaciones, sobre todo mediante pelota parada, pero los arqueros respondieron cuando fueron exigidos. La más clara fue para San Lorenzo, con un intento que exigió al arquero visitante, mientras que Vélez también insinuó con remates desde media distancia.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo en la misma línea. San Lorenzo siguió empujando, con mayor presencia en campo rival, aunque sin precisión en los últimos metros. Vélez se mostró firme en defensa y buscó lastimar en transiciones, aprovechando los espacios que dejaba el local.

El partido se volvió más abierto con el correr de los minutos. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero fallaron en la definición. Facundo Gulli contó con una chance clara para el Ciclón, mientras que del lado del Fortín también hubo aproximaciones que no lograron romper el cero.

En la recta final, el encuentro ganó en intensidad y tensión. San Lorenzo fue en busca del triunfo con más ímpetu que claridad, mientras que Vélez se sostuvo con orden y apostó a cuidar el resultado. El desgaste físico y las interrupciones marcaron los últimos minutos, en un cierre trabado y sin grandes emociones.

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

san lorenzo velez 1 San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

El empate en el Bajo Flores terminó reflejando el desarrollo del partido: equilibrado, con pocas situaciones claras y con dos equipos que priorizaron no cometer errores.

San Lorenzo sumó, pero dejó pasar una chance de meterse en zona de clasificación, mientras que Vélez rescató un punto que le permite mantenerse en la pelea en la parte alta de la tabla.

Así, el duelo nocturno en el Nuevo Gasómetro cerró sin goles, pero con un trámite intenso y parejo, donde ninguno logró imponer condiciones de manera decisiva y la igualdad terminó siendo el resultado más justo.