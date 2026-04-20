Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Entre Ríos: Agmer anunció un paro contra la reforma previsional

Agmer y distintos gremios docentes harán paro y movilización en Entre Ríos contra la reforma previsional del gobierno, con protesta este jueves en Paraná.

20 de abril 2026 · 16:23hs
Entre Ríos: paro docente de Agmer contra la reforma previsional.

Entre Ríos: paro docente de Agmer contra la reforma previsional.

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizarán un paro esta semana en el marco de una jornada de movilización provincial convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. La medida de fuerza se hará en rechazo a la reforma previsional que el gobierno provincial prevé presentar en los próximos días.

La organización multisectorial que impulsa la protesta está integrada por diversos sectores gremiales y sociales, entre ellos la Federación de Jubilados, ATE, Sadop (docentes de escuelas privadas), AMET (docentes técnicos), AJER (trabajadores judiciales), jubilados autoconvocados y otras agrupaciones que vienen manifestándose en contra de la iniciativa oficial.

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

LEER MÁS: Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Entre Ríos: gremios marchan contra el proyecto del gobierno

Embed

Según lo informado por Agmer, el paro docente se concretará este jueves y estará acompañado por una movilización provincial que comenzará a las 10 de la mañana, con la participación de todas las entidades involucradas.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, señaló que la decisión se enmarca en una postura de rechazo a la reforma previsional. "Vamos a estar resistiendo a esta reforma, que es un ajuste", expresó. Asimismo, agregó que se resolvió convocar a un paro de 24 horas para garantizar la participación de las 17 seccionales departamentales del gremio, y aseguró que se espera una importante concurrencia a la movilización.

Agmer Entre Ríos Marcha
Noticias relacionadas
Agmer convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19 con concentraciones en distintas localidades de Entre Ríos

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Etacer aumentó el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe.

Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping.

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping

Entre Ríos registra 364 personas en situación de calle en el primer relevamiento nacional.

Entre Ríos registra 364 personas en situación de calle en el primer relevamiento nacional

Ver comentarios

Lo último

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Ultimo Momento
El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Barracas Central y Belgrano no se sacaron ventajas

Barracas Central y Belgrano no se sacaron ventajas

Policiales
Así está preso Pablo Laurta: aislamiento total y vigilancia permanente en Gualeguaychú

Así está preso Pablo Laurta: aislamiento total y vigilancia permanente en Gualeguaychú

Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Ovación
El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Barracas Central y Belgrano no se sacaron ventajas

Barracas Central y Belgrano no se sacaron ventajas

La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

La provincia
Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping

Entre Ríos: Agmer anunció un paro contra la reforma previsional

Entre Ríos: Agmer anunció un paro contra la reforma previsional

Entre Ríos registra 364 personas en situación de calle en el primer relevamiento nacional

Entre Ríos registra 364 personas en situación de calle en el primer relevamiento nacional

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Dejanos tu comentario