Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

El gobernador Rogelio Frigerio firmó este lunes un convenio de cooperación institucional con el Club Atlético River Plate , con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la provincia y la institución deportiva, y promover una agenda de trabajo conjunta en distintas disciplinas.

El acuerdo se rubricó en el estadio del club, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro encabezado por el presidente de River, Stefano Di Carlo, junto a autoridades de la institución y representantes del gobierno provincial. También participaron el representante del gobierno entrerriano en CABA, José Mouliá, y directivos del club, entre ellos el vicepresidente primero Andrés Ballotta, el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel y el presidente de River Federal, Marcelo Schottenfeld.

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Durante la reunión se abordaron los lineamientos generales del convenio, en el marco de una estrategia impulsada por River Plate para consolidar vínculos institucionales con distintas provincias del país. En ese sentido, se avanzó en la definición de una agenda de trabajo que permitirá desarrollar acciones articuladas entre el club y organismos entrerrianos, entre las que se contempla la creación de lazos de colaboración para llevar a cabo actividades deportivas, recreativas y formativas en el ámbito de la provincia de Entre Ríos; el fortalecimiento de clubes con la promoción de acciones conjuntas que favorezcan a las instituciones deportivas de base y clubes de barrio en distintas localidades entrerrianas; y el desarrollo integral con el fomento de hábitos saludables y la educación en valores a través de la práctica deportiva coordinada entre el sector público y la entidad civil.

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Entre los principales alcances del acuerdo, se prevé la evaluación y puesta en marcha de iniciativas conjuntas con instituciones deportivas y organismos provinciales, abarcando disciplinas como fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras.

En ese marco, se destacó que Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en formalizar un convenio de cooperación con River Plate, en línea con la estrategia de vinculación federal promovida por la institución. Asimismo, las partes acordaron avanzar en una próxima reunión operativa, con el objetivo de comenzar a implementar las acciones previstas en el convenio y profundizar el trabajo conjunto.