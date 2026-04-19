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La Unión de Colón quedó a un paso de la clasificación en la Liga Argentina

Como local La Unión le ganó los dos partidos a Pico FC y ahora buscará la clasificación a cuartos de final en La Pampa. Central Entrerriano está 1 a 1.

19 de abril 2026 · 21:11hs
La Unión volverá a jugar este martes.

La Unión volverá a jugar este martes.

La Unión de Colón recibió a Pico FC en el marco del segundo juego por la serie de octavos de final (cuartos de la Conferencia Sur) en la Liga Argentina de Básquet. El Rojo volvió a hacerse fuerte como local al imponerse por 85-76 para quedar 2-0 arriba en la serie (el primer partido fue 97-75).

El encuentro fue disputado en el estadio Carlos Delasoie contó con el arbitraje de Raúl Sánchez y Martín Pietromónaco.

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El goleador del vencedor fue Matías Caire, autor de 20 puntos y seguido de cerca por Guido Cabrera y Nicolás Henriques, que convirtieron 17 y 16 para el elenco Rojo. Leonardo Mainoldi con 19 tantos fue el más destacado del visitante.

Con esa diferencia, el equipo de Martín Guastavino ahora viajará a La Pampa para afrontar el tercer juego de la serie este martes, desde las 21, en el estadio Parque Ángel Larrea.

Central Entrerriano cedió la localía

Al mismo tiempo, Central Entrerriano recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata. El duelo contó con el arbitraje de Silvio Guzmán y Guillermo Grondona y se disputó en el estadio José María Bértora. El Lobo ganó como visitante 73-66 para igualar la serie 1-1 (el Rojinegro había ganado el primer partido 90-84).

Con 22 puntos y 10 rebotes la figura fue Ezequiel Paz, jugador del visitante. También firmaron dobles-dobles Gianfranco Sinconi Bonetto con 10 puntos y 12 rebotes para el Lobo; y Aquiles Montani Wortzel con 11 puntos y 10 rebotes para el local.

El martes en el Polideportivo Víctor Nethol, en la Ciudad de las Diagonales, continuará la historia entre estos dos elencos para definir quién se pone en ventaja dentro de la serie. El cotejo se iniciará a las 20.30.

La Unión Liga Argentina Central Entrerriano Básquet
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