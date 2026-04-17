Uno Entre Rios | Ovación | Oscar Schmidt

Murió la leyenda brasileña Oscar Schmidt

Oscar Schmidt sufrió una descompensación en San Pablo y falleció a los 68 años. Una de las mayores figuras de la historia del básquet FIBA.

17 de abril 2026 · 18:47hs
Con 49737 puntos en clubes y selección

Con 49737 puntos en clubes y selección, Oscar Schmidt fue el segundo máximo anotador mundial.

El básquet mundial y latinoamericano llora la pérdida de Oscar Schmidt. La leyenda brasileña falleció en San Pablo a los 68 años después de una descompensación. Es el máximo anotador de los Juegos Olímpicos, competencia en la que marcó 1093 puntos.

Comenzó su carrera en Palmeiras y dejó su marca allí, para luego pasar a Sirio y America do Rio. En 1982 llegó al básquet italiano de la mano de Caserta, donde se mantuvo a lo largo de 8 años, y en Pavia, donde jugó entre 1990 y 1993. Cerró su carrera en Europa jugando para Valladolid en España, señala basquetplus.com.

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Luego volvió a Brasil, para jugar en Corinthians, Banco Bandeirantes, Barueri y cerrando su historia de leyenda en Flamengo en 2003.

Los números de Oscar Schmidt

Con 49737 puntos en clubes y selección, es el segundo máximo anotador mundial, solo por detrás hace poco de LeBron James.

Jugó 326 partidos con el seleccionado brasileño, siendo campeón del Preolímpico en 1984 y 1988, tercero en el Mundial de 1978, cuarto en 1986, campeón Sudamericano de 1977, 1983 y 1985, y oro en el Panamericano de 1987.

Una leyenda absoluta, miembro del Salón de la Fama desde el 2010, del Hall of Fame desde 2013. Una de las grandes figuras FIBA que rechazó llegar a la NBA y dejó su marca en cada cancha que jugó.

Oscar Schmidt San Pablo FIBA Básquet
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