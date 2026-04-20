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Se posterga el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay: comenzará el 1° de junio

El juicio por contrabando contra el exsenador Edgardo Kueider y su pareja en Paraguay fue postergado y comenzará el 1° de junio en Ciudad del Este.

20 de abril 2026 · 18:55hs
Se posterga el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay: comenzará el 1° de junio.

Se posterga el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay: comenzará el 1° de junio.

El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, fue postergado nuevamente y comenzará el lunes 1° de junio a las 8 de la mañana, según confirmaron fuentes de la Justicia de Paraguay. Ese día, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos dará inicio al proceso oral y público contra ambos acusados.

El tribunal estará integrado por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El hecho, que generó fuerte conmoción, dejó como saldo la muerte de Gustavo Lussa, y la mujer herida.

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Kueider y su pareja enfrentarán juicio por contrabando tras una nueva reprogramación

Edgardo Kueider e Iara Guinsel.jpeg

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay, la reprogramación se debió a la superposición con otro juicio en curso que requiere continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario paraguayo Carlos Andrés Oleñik Memmel, según informó Infobae.

Esta es la segunda vez que las audiencias son postergadas. La fecha original estaba prevista para octubre del año pasado, pero debió modificarse por la realización de otro juicio importante en esas fechas. Posteriormente, se había fijado el inicio para este lunes, hasta que volvió a reprogramarse.

Kueider y Guinsel llegarán al juicio en calidad de detenidos. Ambos se encuentran bajo prisión preventiva domiciliaria desde el miércoles 4 de diciembre de 2024, cuando fueron detenidos por la Prefectura paraguaya, que además secuestró dinero que no había sido declarado.

Para el momento en que comience el debate oral, habrán acumulado cerca de un año y seis meses de detención. Ese tiempo será considerado en caso de una eventual condena. Están acusados de contrabando en grado de tentativa, delito que prevé una pena máxima de dos años y medio. En Paraguay, las condenas superiores a 24 meses implican cumplimiento efectivo.

El hecho investigado ocurrió cuando intentaron cruzar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar $211.102 dólares, $640.000 guaraníes y $3.900.000 pesos argentinos. Según la acusación del fiscal Ysrael Villalba Ramírez, fueron "hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país".

El caso también tiene impacto en la Argentina, donde la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó su extradición por presunto lavado de activos. La magistrada considera que parte del patrimonio del exsenador no se condice con sus ingresos y podría tener origen ilícito. La Fiscalía paraguaya dio curso al pedido, aunque condicionó su avance a la finalización del juicio por contrabando en ese país.

Edgardo Kueider Juicio Paraguay
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