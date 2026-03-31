Uno Entre Rios | Ovación | Italia

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

La Azzurra y Los Dragones igualaron 1-1 en los 120 minutos. Y tras los penales el triunfo fue para Bosnia por 4 a 1. Otra vez afuera de un Mundial Italia.

31 de marzo 2026 · 18:43hs
El lamento de los jugadores de Italia tras la eliminación.

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Italia quedó nuevamente afuera.

Italia quedó nuevamente afuera.

Bosnia-Herz. venció a Italia 1(4) a 1(1) en la definición por penales durante las Eliminatorias UEFA. Los goles fueron anotados por Moise Kean para Italia en el minuto 14 del primer tiempo y Haris Tabakovic para Bosnia-Herz. en el minuto 33 del segundo tiempo. En la tanda de penales, Bosnia-Herz. convirtió cuatro penales a través de Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic, mientras que Italia falló dos, con Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante errando sus tiros.El partido se destacó por la expulsión de Alessandro Bastoni de Italia en el minuto 40 del primer tiempo. Las estadísticas del encuentro reflejan que Italia tuvo una posesión del 53% frente al 47% de Bosnia-Herz., y un total de 10 tiros al arco comparados con los 32 de Bosnia-Herz. El partido se llevó a cabo en el estadio Bilino Polje en Zenica,

Mateo Retegui titular en Italia.

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El campeonato de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continúa con su desarrollo.

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