Independiente Rivadavia rescató un empate ante Gimnasia (M) y los dos se metieron en playoffs El Lobo y la Lepra igualaron 1-1 en un encuentro que tuvo un expulsado por equipo y que metió a los dos entre los ocho mejores de sus zonas. 7 de noviembre 2026 · 17:21hs

Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia igualaron en el clásico mendocino.

En el cierre de la fase de grupos, Independiente Rivadavia (M) salvó la ropa ante Gimnasia (M) y rescató un empate por 1-1 con un agónico gol de Luis Díaz, en un clásico que contó con un expulsado por cada lado. Antes, había sido Germán Guiffrey quien había abierto el marcador para los locales, sobre el final del primer tiempo. Así, los dos equipos mendocinos se metieron en playoffs y aguardan por la definición para conocer a sus rivales.

En un encuentro cerrado, no fue sino hasta casi la última jugada del primer tiempo que, con un certero cabezazo, Guiffrey abrió el marcador para los locales. Los hinchas, sin embargo, tuvieron que esperar para celebrar dado que Facundo Tello esperó a la confirmación del VAR para cobrar el tanto porque no se había observado si la pelota había entrado o no. Las repeticiones, finalmente, demostraron que efectivamente había ingresado a pesar del intento de Nicolás Bolcato de evitarlo y el gol fue cobrado.

Independiente Rivadavia rescató un empate ante Gimnasia (M) Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia igualaron en el clásico mendocino. El encuentro se encaminaba hacia la victoria local, pero un desafortunado rebote de César Rigamonti terminó en los pies de Luis Díaz para el empate de la Lepra, en la última jugada del partido. De esta manera, el 1-1 fue definitivo en Mendoza, y los dos equipos se fueron del estadio con la clasificación en el bolsillo.