Estudiantes va por el pase a la final del Torneo Regional del Litoral

En el estadio de Capibaras XV, el CAE se enfrentará con Jockey de Rosario, desde las 15.30, por las semifinales del Torneo Regional del Litoral.

El elenco Albinegro va por su segunda corona en el Torneo Regional del Litoral.

Estudiantes se presentará este sábado el estadio Capibaras XV, ubicado en el Parque Independencia de Rosario, en búsqueda de la clasificación a la final del Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL) . El CAE se enfrentará al bicampeón vigente del certamen interuniones, Jockey Club de Rosario en una de las semifinales.

Subcampeón en 2022 y campeón en 2023, el cuadro Albinegro tratará de ratificar que es uno de los mejores equipos del país e intetará meterse en la final de la edición 26 del campeonato. Su misión no será fácil, ya que enfrente tendrá al ganador de las dos últimas ediciones, que recientemente finalizó como subcampeón del Torneo del Interior.

El equipo paranaense finalizó tercero en la etapa regular del TRL, mientras que su adversario de turno culminó segundo.

La otra semifinal será protagonizada por el líder de la primera fase y máximo ganador del certamen, el local Duendes RC, y Santa Fe RC, elenco que terminó en la cuarta ubicación.

Las semifinales del Torneo Regional del Litoral

Jockey vs Estudiantes (a las 15.30)

Duendes RC vs Santa Fe RC (a las 17.45)

Ambos partidos serán televisados por DirecTV Sports

El ascenso del TRL

La Segunda división también disputará sus semifinales. Quién resulte campeón, logrará el ascenso al máximo nivel en la temporada que viene. En Esperanza, Alma Juniors aguarda a Logaritmo y Universitario de Santa Fe hará lo propio con CRAR. Ambos partido comenzarán a las 13.30.