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Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes fue detenido

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido y quedó alojado en la Comisaría 1° de Concepción del Uruguay luego de un altercado con un efectivo.

7 de noviembre 2026 · 09:20hs
El cantante de Ke Personajes

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido en Concepción del Uruguay. 

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en Concepción del Uruguay. El músico fue trasladado a la Comisaría 1°tras un incidente con un efectivo policial en el casino de la mencionada ciudad.

Según la versión preliminar, el artista habría llegado al establecimiento cuando estaba cerrado. En esas circunstancias, habría intentado ingresar al edificio.

LEER MÁS: Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato

El hecho en Concepción del Uruguay

Según los datos preliminares, un policía que cumplía tareas de seguridad le habría impedido el paso al artista cuando quiso ingresar al lugar. El altercado se habría producido después de que el efectivo le indicara que el acceso al público no estaba habilitado.

Durante el cruce, Emanuel Noir habría golpeado al funcionario policial. La versión inicial indica que el efectivo habría sufrido lesiones en el rostro. Otra de las versiones sobre el episodio señala que el golpe habría alcanzado al policía con los anillos que llevaba puestos el cantante. Esa circunstancia forma parte de la reconstrucción preliminar del hecho, según informó La Pirámide.

El procedimiento se produjo después del incidente en el establecimiento. Tras el traslado, el líder de Ke Personajes quedó alojado en la dependencia policial.

Qué pasará con el cantante

La causa que involucra a Emanuel Noir fue caratulada en principio como resistencia a la autoridad y lesiones. Ambas figuras corresponden a la calificación inicial del episodio.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el procedimiento. La secuencia en el ingreso al casino y las circunstancias en las que habría resultado herido el efectivo se conocen a partir de versiones preliminares.

La continuidad de la detención dependerá de las medidas que adopte la Justicia. Por el momento, no se informó qué resolución se tomará sobre la situación del músico.

Concepción del Uruguay Ke personajes cantante
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