Nadia Cutro y Victorio Ballay se enfrentan a la exigencia de las serranías cordobesas

Con el nombre de “Rally de Traslasierra”, se lleva a cabo el octavo capítulo del año de Rally Argentino, que tendrá a dos entrerrianos en carrera: Nadia Cutro y Victorio Ballay.

El Campeonato Argentino de Rally entra en la definición de su temporada, y Córdoba es la primera de las dos últimas paradas del presente calendario por lo que mucho puede decidirse este fin de semana. Acción para los entrerrianos Nadia Cutro y Victorio Ballay.

Así entonces, y luego de una trágica primera visita del año del certamen (junto alSudamericano) a esta topografía serrana de la provincia mediterránea, que culminóabruptamente con un espectador fallecido luego del despiste de una máquina,nuevamente la zona tendrá actividad fierrera. En este caso, la cita se denomina “Rally de Traslasierra”, con motivo de que los nodos principales de la carrera son Villa Dolores y Mina Clavero, las dos ciudades más importantes del Valle de Traslasierra, y es de allí de donde toma el nombre esta prueba.

Por lo tanto, con el solo hecho de mencionar a Traslasierra, queda claro de por sí que el recorrido transitará algunos de los tramos más históricos de rally en nuestro país y que, además, también han tomado relevancia mundial inclusive, con las habituales visitas del WRC. De esta manera, se volverá a producir el siempre esperado encuentro de historia, pasión, motores y la belleza serrana.

Cutro y Ballay se enfrentan a la exigencia de las serranías cordobesas

Cutro y Ballay se enfrentan a la exigencia de las serranías cordobesas.

Con todo, un total de 42 anotados formarán parte de esta octava fecha del año, con el hecho destacable de que dos de ellos serán entrerrianos. Es así que están en participación, y tal como ya es habitual, los de siempre: Nadia Cutro (Toyota) y Victorio Ballay (Citroën), ambos concordienses y que se desempeñan dentro de la clase RC MR.

En el caso de “La Gurisa”, llega a esta penúltima fecha del año tercera en el campeonato y aún con posibilidades matemáticas de luchas por la corona. No obstante, puede haber campeones en hasta cuatro categorías diferentes este mismo fin de semana, asi que se espera por una carrera ¡de locos!

Con todo, la actividad dio inicio este viernes. Primero con el shakedown; un tramo de prueba de 3,18 km. en el autódromo de Villa Dolores, por la mañana, en el que se quedó con lo mejor el líder del campeonato absoluto, Federico “Coyote” Villagra con su Skoda Fabia Rally2. Allí los entrerrianos fueron terceros en su clase, ¡igualados en el tiempo de su pasada más veloz!

Y, por la noche, el primer desafío cronometrado de la carrera. Así entonces, el escenario fue el Súper Prime nocturno Villa Dolores, de 1,43 kilómetros. Esta prueba es la que marcó realmente el inicio competitivo del fin de semana, y que estableció las primeras diferencias por la clasificación general del evento. En ella, el mejor registro fue para el uruguayo Rodrigo Zeballos, que llevó a su Citroën C3 Rally2 a lo más alto al realizar la mejor marca de la especial, constituyéndose así en el primer líder de la carrera. En cuanto a los entrerrianos, sus posiciones dentro de la RC MR tras el súper especial son: cuarta Cutro, y quinto Ballay, siendo que en esta competencia hay cinco máquinas de esta clase en carrera.

Hoy sábado es la primera etapa de la competencia. Se realizará en base a seis pruebas especiales y 75,25 kilómetros cronometrados. El primer rulo comenzará con Villa Sarmiento–Ciénaga de Allende (22,03 km.), a las 10:48 hs., el tramo más extenso de la jornada. La actividad seguirá con Ciénaga de Allende–San Sebastián (8,90 km.), a las 11:26 hs., y Las Tapias–Paso de Fátima (9,27 km.), a las 12:39 hs. Finalizada la primera sección, las tripulaciones regresarán al parque de servicios de Villa Dolores para realizar las tareas de asistencia, antes de afrontar el paso nuevamente por esos mismos segmentos de velocidad y en ese orden, a partir de las 14:37 hs.

Edición: Lisandro Trucco