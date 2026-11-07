Colón acompañó la histórica visita del Papa León XIV a Paysandú con participación institucional, encuentro comunitario y un operativo binacional.

La histórica visita del Papa León XIV a Paysandú, República Oriental del Uruguay, movilizó este sábado 7 de noviembre a miles de fieles y visitantes de diferentes localidades de la región, en una jornada de especial significado para las comunidades de ambas orillas del río Uruguay.

El Santo Padre presidió la Santa Misa en el Parque París Londres, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, acompañado por autoridades eclesiásticas, representantes institucionales y peregrinos de distintos puntos del continente.

La ciudad de Colón tuvo una participación activa en este acontecimiento, tanto mediante la presencia de representantes municipales en la celebración como a través de la organización de una transmisión comunitaria y el despliegue de un operativo de prevención y asistencia.

La jornada constituyó un acontecimiento significativo para la región, que mantiene profundos vínculos históricos, culturales, sociales y familiares entre las ciudades de Colón y Paysandú.

La presencia institucional de Colón se enmarcó en la agenda de cooperación binacional que ambas comunidades vienen desarrollando, fortaleciendo los espacios de encuentro y articulación entre Argentina y Uruguay.

El Papa destacó el Puente Artigas, los palmares y el mate

Durante su homilía, León XIV hizo referencia a tres elementos profundamente vinculados con la identidad de esta región: el Puente Internacional General Artigas, los palmares y el mate.

El Santo Padre utilizó estas imágenes para reflexionar sobre la importancia de la fraternidad, la convivencia, la fe y los vínculos entre las comunidades.

Al referirse al puente que conecta Colón con Paysandú, expresó: ¡Qué importante es ser constructor de puentes!

Su mensaje destacó el valor de generar encuentros, fortalecer los lazos humanos y promover espacios de comunicación y entendimiento.

Asimismo, señaló que los palmares representan la importancia de crecer con raíces profundas y formar parte de una comunidad, mientras que el mate constituye una expresión cotidiana de amistad, cercanía y encuentro.

Las referencias elegidas por el Pontífice tuvieron una especial resonancia para Colón y la Microrregión Tierra de Palmares, al destacar elementos que forman parte de su paisaje, sus costumbres y su identidad regional.

“Fe Conectada”

En simultáneo con las actividades desarrolladas en Paysandú, la Municipalidad de Colón llevó adelante la propuesta “Fe Conectada”, una transmisión comunitaria de la celebración papal.

La actividad se realizó en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334, con acceso libre y gratuito.

Vecinos de la ciudad se acercaron para seguir la ceremonia mediante una pantalla especialmente dispuesta para la ocasión, compartiendo un encuentro de acompañamiento y participación comunitaria.

La iniciativa permitió que quienes no pudieron trasladarse hasta Paysandú tuvieran la posibilidad de participar de este acontecimiento desde Colón, en un espacio abierto a la comunidad.

Bajo el lema “La fe nos une más allá de las fronteras”, la propuesta se sumó a las actividades organizadas por el Municipio en el marco de la histórica visita del Santo Padre a la región.

Un operativo binacional

Con motivo de la importante circulación de visitantes hacia Paysandú, la Municipalidad de Colón participó de un dispositivo especial de coordinación institucional, prevención y seguridad.

El denominado “Operativo Papa León XIV” fue puesto en marcha por el intendente José Luis Walser junto a representantes de las fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y equipos municipales.

El despliegue incluyó la participación de Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Prefectura, Bomberos Voluntarios, organismos fronterizos y distintas áreas vinculadas con el ordenamiento del tránsito y la asistencia a los visitantes.

Las tareas contemplaron la organización de los accesos a Colón, la coordinación del movimiento vehicular y el acompañamiento de quienes se trasladaron hacia la ciudad uruguaya.

Puente Internacional General Artigas

Uno de los puntos centrales de la organización fue el funcionamiento del paso fronterizo Colón-Paysandú, principal conexión terrestre entre ambas ciudades.

En las semanas previas, autoridades argentinas y uruguayas participaron de diferentes reuniones de trabajo para coordinar medidas de prevención, controles migratorios y dispositivos especiales de circulación.

En ese marco, se dispuso un refuerzo de personal y de puestos de atención, junto con medidas de seguridad vial y organización del transporte de pasajeros.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), los organismos migratorios, las fuerzas de seguridad y las autoridades municipales articularon acciones para facilitar el desplazamiento de los peregrinos y reducir las posibilidades de congestión durante los períodos de mayor movimiento.

La Municipalidad de Colón acompañó este dispositivo mediante sus equipos operativos y la coordinación con las instituciones participantes.