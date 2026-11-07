Paraná: volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio

Este sábado por la mañana efectivos de Comisaría 11ª de Paraná debieron intervenir ante un accidente ocurrido en cercanías de avenida Larramendi y calle Estrada.

Según indicaron fuentes policiales, lo que ocurrió fue el vuelco del acoplado de un camión dentro de una estación de servicio. Según manifestó el conductor del rodado, un hombre de 68 años, intentó realizar una maniobra en giro en U, cuando por causas que se intentan establecer perdió el control del acoplado, y la situación culminó con el vuelco del mismo.