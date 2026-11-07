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Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

El conductor circulaba en una moto Yamaha XTZ en la madrugada cuando colisionó contra el depósito de residuos sobre la calzada. Fue trasladado al hospital San Martín de Paraná

7 de noviembre 2026 · 11:17hs
Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

En horas de la madrugada, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Zanni de Paraná. El hecho tuvo como protagonista a un hombre de 33 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ en sentido norte-sur. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor colisionó contra un contenedor de residuos que se encontraba ubicado sobre la mencionada avenida.

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Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

Traslado y estado de salud

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración. Ante esta situación, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín. En el nosocomio, el hombre permanece internado en estado grave debido a la magnitud de las heridas recibidas.

Peritajes e investigación judicial

En el lugar del siniestro trabajó personal especializado de Accidentología Vial y de la Policía Científica para realizar las tareas periciales correspondientes. Asimismo, en el caso tomó intervención la Fiscalía en turno.

Paraná Motociclista Avenida Zanni
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