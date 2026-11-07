Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

El conductor circulaba en una moto Yamaha XTZ en la madrugada cuando colisionó contra el depósito de residuos sobre la calzada. Fue trasladado al hospital San Martín de Paraná

En horas de la madrugada, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Zanni de Paraná. El hecho tuvo como protagonista a un hombre de 33 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ en sentido norte-sur. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor colisionó contra un contenedor de residuos que se encontraba ubicado sobre la mencionada avenida.