Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen el título de la Tabla Anual

Desde las 17.30 jugarán Boca-Defensa y Justicia, Argentinos Juniors-Huracán y Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto. Si el Xeneize gana será el campeón.

La definición del Campeón de Liga tendrá este sábado una jornada decisiva, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como protagonistas de la pelea por terminar en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol. Los tres equipos jugarán desde las 17.30, en el marco de la 16ª fecha del Torneo Clausura.

Boca y Argentinos Juniors llegan igualados en la primera posición, con 60 puntos, aunque el conjunto de La Ribera cuenta con una amplia ventaja en la diferencia de gol, un factor que puede resultar determinante en caso de que ambos ganen sus respectivos compromisos.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, mientras que el Bicho Colorado será local frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. Por su parte, Rosario Central se enfrentará con Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y buscará aprovechar cualquier tropiezo de sus competidores.

Boca, con la posibilidad de encaminar la definición

El Xeneize afrontará su partido ante Defensa y Justicia con la oportunidad de dar un paso decisivo hacia el título de Campeón de Liga, que se otorga al equipo que finaliza primero en la Tabla Anual.

Con 60 unidades y una diferencia de gol favorable, Boca prácticamente se asegurará la consagración si consigue una victoria. El encuentro comenzará a las 17.30 en La Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y la asistencia de Yamil Possi en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Además de la pelea por la Tabla Anual, Boca atraviesa una temporada en la que también mantiene aspiraciones en otras competencias: es candidato en el Torneo Clausura, disputará la final de la Copa Sudamericana y se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina.

Defensa y Justicia, en tanto, llega en un buen momento y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 puntos. El Halcón también buscará un triunfo que le permita mejorar su posición y fortalecer sus posibilidades de clasificación a la Copa Sudamericana.

Argentinos Juniors necesita ganar y esperar

Argentinos Juniors tendrá un desafío determinante ante Huracán. El Bicho comparte la cima de la Tabla Anual con Boca y sabe que una victoria lo mantendrá en carrera por la consagración, aunque necesitará que el Xeneize no consiga los tres puntos frente a Defensa y Justicia.

El encuentro se disputará desde las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con Pablo Dóvalo como árbitro y Lucas Novelli a cargo del VAR. El partido será televisado por TNT Sports.

Si los dos equipos que lideran la tabla ganan sus respectivos encuentros, Argentinos deberá imponerse por una diferencia superior a los 10 goles para superar a Boca en la clasificación, de acuerdo con las condiciones planteadas para esta definición.

Un empate también complicaría el panorama del conjunto de La Paternal, que necesitaría una derrota de Boca y que Rosario Central no consiga una victoria.

Huracán, por su parte, atraviesa una racha adversa, con cuatro derrotas consecutivas. El Globo intentará recuperarse para sostener sus posibilidades de terminar entre los ocho mejores de su zona y acceder a los playoffs del Clausura.

Rosario Central, obligado a ganar

Rosario Central llega a la última jornada de esta definición en un gran momento futbolístico. El equipo conducido por Jorge Almirón ganó siete de sus últimos ocho partidos y logró meterse de lleno en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual.

Sin embargo, el Canalla no depende de sí mismo. Para tener posibilidades de quedarse con el título deberá vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Boca y Argentinos Juniors no ganen sus respectivos compromisos.

El partido se jugará a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con Hernán Mastrángelo como árbitro y Héctor Paletta en el VAR. La transmisión será por ESPN Premium.

La alternativa de un empate es mucho más compleja: Rosario Central necesitaría que Argentinos Juniors pierda y que Boca caiga por una diferencia superior a los seis goles ante Defensa y Justicia.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que ocupa el último puesto de la Zona B, con nueve puntos, y ya no tiene posibilidades de mantener la categoría.