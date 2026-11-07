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Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

Hubo 320 multas y 60 vehículos retenidos en octubre. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre en Concepción del Uruguay, se labraron 2.316 actas de constatación.

7 de noviembre 2026 · 16:16hs
Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos durante el año

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos durante el año

La División Tránsito, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, informó que durante octubre se retuvieron 60 vehículos, 25 autos y 35 motos, por distintas infracciones a la normativa vigente. Además, se labraron 325 actas de constatación, comúnmente conocidas como multas.

Multas e infracciones

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran la circulación con licencia de conducir vencida o sin la documentación correspondiente, la falta de seguro obligatorio, el estacionamiento indebido y la utilización de escapes modificados no originales, que generan ruidos molestos.

Asimismo, desde el área indicaron que entre el 1 de enero y el 31 de octubre se confeccionaron un total de 2.316 actas de constatación y se retuvieron 695 vehículos, de los cuales 551 fueron motocicletas y 144 automóviles.

Por otra parte, señalaron que los controles se llevan adelante de manera conjunta con la Policía de Entre Ríos, en el marco de operativos de prevención y ordenamiento urbano que se desarrollan en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Finalmente, recordaron que cada acta labrada es remitida a la Fiscalía Administrativa y al Juzgado de Faltas, organismos encargados de determinar las sanciones correspondientes. Estas pueden ser de carácter económico o administrativo e incluir la retención de la licencia de conducir o, en los casos de mayor gravedad, la inhabilitación del vehículo.

Concepción del Uruguay Vehículos año Multas Tránsito
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