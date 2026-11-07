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Juegos Evita: Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio

En el escenario de Playa Popular se realizó la ceremonia de los Juegos Evita con más de 7.000 jóvenes. Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio.

7 de noviembre 2026 · 10:44hs
Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio en los Juegos Evita. 

Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio en los Juegos Evita. 

La delegación de Entre Ríos fue distinguida con la Copa Juego Limpio, en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 que se desarrollan desde el lunes en la ciudad de Mar del Plata.

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Entre Ríos, reconocido en los Juegos Evita

El reconocimiento surge de la votación entre los jefes de Delegación, coordinadores deportivos e integrantes de la organización y destaca a la representación provincial que mejor refleja los valores del deporte: respeto por las reglas, camaradería, convivencia y espíritu deportivo, tanto dentro como fuera de los escenarios de competencia.

En este marco, el jefe de delegación de Entre Ríos, Fernando Butvilofsky, subrayó que el premio “es muy importante para la provincia, es un reconocimiento para todos los deportistas y para cada uno de los integrantes de nuestro equipo”.

Y amplió: “Los Juegos han salido maravillosos y siempre es un placer venir acá. Llevo 20 años en este rol y me hace feliz verlos disfrutar”

Por su parte, el director nacional de desarrollo deportivo ciudadano, Sebastián Neuspiller, destacó “el gran trabajo de todos los recursos humanos involucrados en la organización de los Juegos”. Y les dijo a los chicos presentes: “Me llevo en el corazón todo lo que vivimos esta semana, gracias por dejarme compartirla con ustedes”.

“Paco”, el guanaco de Jujuy, ganó el concurso federal de mascotas del que participaron los distintos representantes de cada una de las provincias participantes.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita constituyen una de las principales competencias del deporte formativo argentino y representan un espacio de integración, inclusión y participación federal.

La edición 2026 reúne a más de 7.000 jóvenes de 20 jurisdicciones y alrededor de 700 localidades de todo el país, con un programa de 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas.

Este sábado se disputa la última jornada de competencias en Mar del Plata, el escenario de esta gran fiesta del deporte nacional, que trasciende los resultados y las medallas para promover valores fundamentales en la formación de las nuevas generaciones.

Juegos Evita Entre Ríos
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