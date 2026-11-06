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Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Momento de tensión se vivieron en Paraná este viernes por una toma de rehenes. Tras varios minutos de negociaciones, la policía logró reducir al hombre.

6 de noviembre 2026 · 18:54hs
Un hombre ingresó a una casa

Análisis

Un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía en Paraná. 

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este viernes en la ciudad de Paraná, cuando un operativo policial de gran magnitud se desplegó a raíz de una toma de rehenes. Fue momento después que un hombre ingresara de manera violenta a un domicilio particular y mantuviera cautivas a tres personas bajo la intimidación de provocar una explosión.

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Momentos de tensión en Paraná

El episodio tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Miguel David, Alejandro Albornoz y Salvador Caputto. De acuerdo con los datos recabados en el lugar por la policía, el atacante se atrincheró en el interior del inmueble con los tres rehenes y abrió deliberadamente una garrafa de gas.

Ante la dimensión del peligro, se realizó un amplio operativo de emergencia. En el sitio trabajaron de forma coordinada dotaciones de Bomberos, ambulancias del servicio de emergencias médicas 107 y efectivos especializados de la Policía de Entre Ríos, quienes lograron reducir el accionar del hombre.

Minutos después, el detenido fue identificado como Matías Romero. Por disposición de la fiscal de turno, Carolina Guzmán, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, previo paso por la División Antecedentes Personales y la revisión médica correspondiente.

Desde la fuerza de seguridad indicaron además que el hombre presentaba un estado de alteración, por lo que se aplicó el protocolo correspondiente para estas circunstancias y también fue derivado al Hospital Escuela Salud Mental para su evaluación.

La causa fue caratulada como tentativa de robo calificado en flagrancia y privación ilegítima de la libertad.

Paraná
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