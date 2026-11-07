Piedras Blancas: vecinos denuncian aislamiento por mal estado de un camino de tierra

El corte casi total del tramo rural entre Hernandarias y Piedras Blancas impide la circulación de vehículos y maquinaria agrícola

La arteria rural de tierra que conecta las localidades de Hernandarias y Piedras Blancas se encuentra completamente intransitable tras meses de desatención operativa y trabajos defectuosos en la calzada. La traza, cuya conservación y jurisdicción corresponden formalmente a la Municipalidad de Piedras Blancas, presenta severos cortes en el terreno que impiden la circulación regular de vehículos particulares, servicios de asistencia y transporte productivo.

Esta situación de abandono afecta de forma directa la cotidianeidad de las familias residentes y genera una creciente alarma en la actividad agrícola regional frente a la inminencia de la temporada de cosecha.

Emergencia sanitaria y familias incomunicadas

El deterioro acumulado en la calzada de tierra alcanzó un nivel crítico, transformando cualquier precipitación ligera en un bloqueo completo de la circulación. De acuerdo con las denuncias de los damnificados, la ausencia de tareas efectivas de mantenimiento vial dejó el trayecto inhabilitado desde hace varios meses, impidiendo la movilidad básica de los vecinos.

La situación reviste una gravedad particular para las personas en estado de vulnerabilidad que habitan a lo largo de la traza rural. Entre los afectados se encuentran adultos mayores con problemas de salud que quedan totalmente aislados ante la ocurrencia de lluvias.

"Hay unos viejitos que viven en ese camino que están enfermos y no pueden salir cada vez que cae un chaparroncito, además de otra mujer más adentro. Hay gente que vive en ese camino y no están pudiendo ni moverse", contó a UNO un vecino. El impedimento para transitar no solo interrumpe el abastecimiento cotidiano, sino que constituye una amenaza constante frente a urgencias médicas que requieran la llegada de ambulancias o traslados sanitarios de emergencia.

Piedras Blancas: vecinos denuncian aislamiento por mal estado de un camino de tierra

Alerta entre productores por la cosecha

Sumado a la emergencia social, el sector agropecuario de la zona atraviesa momentos de profunda incertidumbre. El camino afectado actúa como un nexo logístico estratégico para el traslado de insumos, maquinaria y granos entre el ejido de Hernandarias y la jurisdicción de Piedras Blancas.

Con el comienzo inminente de la cosecha, los productores locales advierten que la imposibilidad de desplazar camiones de carga y maquinaria agrícola provocará la parálisis de la actividad y graves pérdidas económicas. Los agricultores señalan además que las intervenciones viales ejecutadas previamente resultaron deficientes, dejando deformaciones en el suelo que terminaron por inutilizar el camino en lugar de solucionar el problema.

Responsabilidad municipal y cuestionamientos a la gestión

De acuerdo con las competencias viales locales, la responsabilidad de mantener en condiciones de transitabilidad el camino vecinal recae sobre la Municipalidad de Piedras Blancas. No obstante, los pobladores expresan que la administración comunal omitió de forma reiterada la realización de las obras de nivelación y consolidación necesarias.

Habitantes de la zona cuestionaron que el intendente municipal se encuentre abocado a su postulación como candidato a diputado. "Prácticamente el camino está cortado del todo y no viene más nadie desde hace meses. Y encima el intendente se postula como candidato a diputado y abandonó el municipio de Piedras Blancas", reclamaron.

Organización comunitaria y difusión de pruebas

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales de Piedras Blancas, los vecinos afectados iniciaron un esquema de organización comunitaria para visibilizar el reclamo en el ámbito público. Para sustentar la denuncia, los residentes elaboraron un registro fotográfico y audiovisual que evidencia las grietas, los anegamientos y los cortes en los tramos más críticos de la arteria rural.