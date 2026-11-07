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Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se lleva adelante entre el 6 y el 8 de noviembre en el complejo polideportivo municipal de Bovril.

7 de noviembre 2026 · 15:54hs
Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se lleva adelante entre el 6 y el 8 de noviembre en el complejo polideportivo municipal de Bovril, departamento La Paz. Convoca a alrededor de 1.000 niñas y niños de entre 6 y 12 años, integrantes de 25 delegaciones provinciales y representantes de otras provincias, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La visita del gobernador

Durante la jornada, Frigerio destacó la trayectoria de la festividad y ratificó el respaldo del gobierno provincial al desarrollo de eventos populares. "Se congregan gurises de toda la provincia, y de afuera de la provincia también, en una fiesta nacional de las más importantes que tenemos y que lleva 47 años de vida. Además, en los últimos años ha crecido exponencialmente, convocando a más gente", remarcó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que su función "es ayudar a que esto siga creciendo y que más gente conozca lo que es el pueblo de Bovril recibiendo a tantos visitantes".

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El gobernador resaltó además el dinamismo económico y la proyección turística que la fiesta genera para la localidad y sus instituciones. "No soslayemos el impacto económico que tienen las fiestas en la comunidad, el movimiento que se da, los clubes que pueden vender sus cosas y también generar ingresos que son muy importantes y necesarios. La sociedad civil entera. Creo que es muy importante para el turismo también", indicó Frigerio, concluyendo que "son fiestas que de alguna manera nos hacen conocidos para determinados grupos de visitantes y tenemos que promoverlas, forma parte de nuestra responsabilidad".

Por su parte, el intendente de Bovril, José Luis Gillig, agradeció la visita del gobernador y puso en valor el esfuerzo conjunto de la comunidad. "Agradecer al gobernador, que sé que está con poco tiempo y dijo 'te voy a acompañar', y bueno, gracias, aquí está", expresó. Además, enfatizó en la importancia de "mostrar lo que tenemos, porque esta es nuestra, de nuestros chicos", y brindó su reconocimiento "a la gente municipal y la que pertenece a la fiesta del gurí, que puede llegar a lograr esto. También acompañar a esa gente de afuera y mejorar año tras año para que ellos vengan y la pasen de la mejor manera".

Edición 47°

La 47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano contempla instancias culturales de danza, canto, recitado, declamación y poesía, junto a disciplinas deportivas y recreativas como fútbol, carreras y atletismo adaptado. La fiesta comenzó en 1980 y fue declarada Fiesta Nacional en 2016. La Municipalidad de Bovril brinda alojamiento y alimentación a las delegaciones participantes para garantizar la integración y convivencia durante el desarrollo del encuentro.

Bovril Gurí fiesta Gobernador
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