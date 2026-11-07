Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se lleva adelante entre el 6 y el 8 de noviembre en el complejo polideportivo municipal de Bovril , departamento La Paz. Convoca a alrededor de 1.000 niñas y niños de entre 6 y 12 años, integrantes de 25 delegaciones provinciales y representantes de otras provincias, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Durante la jornada, Frigerio destacó la trayectoria de la festividad y ratificó el respaldo del gobierno provincial al desarrollo de eventos populares. "Se congregan gurises de toda la provincia, y de afuera de la provincia también, en una fiesta nacional de las más importantes que tenemos y que lleva 47 años de vida. Además, en los últimos años ha crecido exponencialmente, convocando a más gente", remarcó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que su función "es ayudar a que esto siga creciendo y que más gente conozca lo que es el pueblo de Bovril recibiendo a tantos visitantes".

El gobernador resaltó además el dinamismo económico y la proyección turística que la fiesta genera para la localidad y sus instituciones. "No soslayemos el impacto económico que tienen las fiestas en la comunidad, el movimiento que se da, los clubes que pueden vender sus cosas y también generar ingresos que son muy importantes y necesarios. La sociedad civil entera. Creo que es muy importante para el turismo también", indicó Frigerio, concluyendo que "son fiestas que de alguna manera nos hacen conocidos para determinados grupos de visitantes y tenemos que promoverlas, forma parte de nuestra responsabilidad".

Por su parte, el intendente de Bovril, José Luis Gillig, agradeció la visita del gobernador y puso en valor el esfuerzo conjunto de la comunidad. "Agradecer al gobernador, que sé que está con poco tiempo y dijo 'te voy a acompañar', y bueno, gracias, aquí está", expresó. Además, enfatizó en la importancia de "mostrar lo que tenemos, porque esta es nuestra, de nuestros chicos", y brindó su reconocimiento "a la gente municipal y la que pertenece a la fiesta del gurí, que puede llegar a lograr esto. También acompañar a esa gente de afuera y mejorar año tras año para que ellos vengan y la pasen de la mejor manera".

Edición 47°

La 47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano contempla instancias culturales de danza, canto, recitado, declamación y poesía, junto a disciplinas deportivas y recreativas como fútbol, carreras y atletismo adaptado. La fiesta comenzó en 1980 y fue declarada Fiesta Nacional en 2016. La Municipalidad de Bovril brinda alojamiento y alimentación a las delegaciones participantes para garantizar la integración y convivencia durante el desarrollo del encuentro.