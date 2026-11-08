Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos.

Esta última semana Entre Ríos volvió a mostrarse en el centro de la escena dentro de la donación de órganos, que permite dar vida a otras personas. En el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay se realizó un nuevo operativo, que fue calificado como exitoso.

El procedimiento requirió una compleja organización sanitaria y logística, para concretar un trasplante renopancreático en bloque, que incluyó la participación de Concordia para el traslado aéreo de los órganos.

Mariana Ramírez, responsable de Comunicación del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), confirmó que se trató del cuarto operativo realizado durante este año en el hospital de Concepción del Uruguay.

La referente destacó que el corredor de la costa del Uruguay viene recuperando su actividad en materia de donación, gracias al funcionamiento de las unidades coordinadoras de trasplante en hospitales de referencia de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

"Es el cuarto operativo en lo que va del año que se desarrolla en este hospital. En la ciudad de Concordia también hemos tenido procesos de donación este año. El corredor del Uruguay ha retomado su labor, hemos estado trabajando estos años para que esto ocurra”, comentó.

Y agregó: “Tenemos unidades coordinadoras de trasplante en estos tres hospitales de referencia y es así donde podemos llevar a cabo estos procesos de donación y favorecer a más personas que se encuentran en la lista de espera, esperando su segunda oportunidad”.

Al referirse a la situación provincial, Ramírez destacó que Entre Ríos históricamente ha mantenido indicadores de donación superiores a la media nacional. "Nosotros en Entre Ríos siempre estamos por encima de la media nacional, somos una provincia que ha tenido a lo largo de los años, tanto en cantidad como en calidad, porque se ha sostenido un buen índice de donación”, confió en LT 15.

“Lo que hemos visto en estos últimos años es un crecimiento de provincias que antes no tenían estos índices y esto también ha hecho de una equidad y obviamente de más posibilidades para más personas”, agregó.

Según explicó, no solamente se trata de la cantidad de procesos concretados, sino también de la continuidad del trabajo que desarrollan los establecimientos sanitarios y los equipos especializados.

Los destinos de las donaciones de órganos

Un aspecto fundamental es que las listas de espera son nacionales. Esto significa que los órganos no necesariamente quedan destinados a pacientes de la provincia donde se produce la donación, sino que se distribuyen de acuerdo con criterios médicos de compatibilidad, urgencia y emergencia.

Respecto a este último caso de la donación efectuada por parte de una familia de un menor de 18 años, la referente del Cucaier se refirió a las personas que fueron beneficiarias de los órganos. También reconoció el trabajo de médicos, enfermeros y del conjunto del personal sanitario que participa en procedimientos de estas características.

“Sabemos que son pacientes a los cuales estaban asignados, primero bajo el criterio de compatibilidad y después la emergencia y urgencia, pero no sabemos qué pacientes en particular. Nosotros no entramos en esos detalles, armamos toda la logística y sabemos de los centros de trasplante, que en este caso son Buenos Aires y Córdoba, pero no sabemos los pacientes en particular”, destacó.

Respecto a este caso vivido en Concepción del Uruguay, Ramírez indicó que "nosotros no entramos en detalles sobre cada donante, pero fue una persona que falleció en las condiciones de ser donante de órganos. Falleció bajo un criterio de muerte encefálica en una terapia intensiva de un hospital de complejidad, como son estos tres en el corredor de la costa del Uruguay".

Debido a cuestiones relacionadas con las condiciones de la pista de Concepción del Uruguay, las aeronaves debieron operar desde Concordia. Esto obligó a organizar un traslado terrestre de los órganos desde el hospital uruguayense hasta Concordia, donde aguardaban los aviones para continuar viaje hacia los centros de trasplante de Buenos Aires y Córdoba.

El procedimiento realizado en Concepción del Uruguay vuelve a poner en primer plano la importancia de la donación en Entre Ríos y el trabajo que lleva adelante el Cucaier junto con los hospitales de toda la provincia.