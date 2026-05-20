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Iñaki Arrías: "Estamos siendo muy contundentes"

Iñaki Arrías repasó su cuarta victoria en TC Pista Mouras y ahora está en la cima del torneo. “El conjunto que tengo atrás es muy grande”, remarcó.

20 de mayo 2026 · 17:54hs
El piloto de Paraná tiene un 100% de efectividad con cuatro victorias en fila.

El piloto de Paraná tiene un 100% de efectividad con cuatro victorias en fila.

El paranaense Iñaki Arrías volvió a ganar el pasado domingo en el TC Pista Mouras y logró la cuarta victoria consecutiva en la temporada. El piloto de la capital entrerriana, con el Ford Falcon del Candela Competición, se llevó todo en la quinta fecha en La Plata y, de esa manera, es el nuevo puntero del campeonato.

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Iñaki Arrías viene teniendo un excelente año. 

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Iñaki Arrias
Iñaki Arrías es líder del torneo.

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Arrías se ausentó en la primera fecha, allá por fines de enero, y luego participó en todas las restantes, que las ganó todas. Ratificó la contundente de su auto con la cantidad de puntos que logró: sobre 188 unidades, el entrerriano se llevó 186.

Declaraciones de Iñaki Arrias

“Ganamos porque el conjunto que tengo atrás es muy grande; en ellos me refiero a mi equipo, grupo de sponsors, familia, amigos y mucha gente que está conmigo para que yo pueda andar bien. Más allá de eso, arriba del auto creo que estoy haciendo las cosas bien y soy consciente de eso”, afirmó el piloto de Paraná.

Por otro lado, habló sobre el rendimiento que viene teniendo en este año: “Estamos siendo muy contundentes en los fines de semana, el trabajo es inmenso y todo eso se ve reflejado después en la pista. Siempre trato de resaltar el laburo del equipo porque cuando ganamos, lo hacemos todos y cuando perdíamos, también lo hacíamos en conjunto. No es que el año pasado yo era un burro y el auto volaba, ni que ahora el coche es malo y yo soy un capo. Todos evolucionamos”.

Después, definió la victoria en la quinta fecha: “El fin de semana caímos muy bien con el auto, la chicana nos ayudó porque fuimos los mejores en ese parcial. Frenábamos súper bien y eso me permitió poder quedarme con la pole el sábado y después el domingo ahí mismo hacíamos la diferencia”.

Por último, apuntó directamente al certamen: “Falta mucho para el final del campeonato. Obviamente que siempre está la ilusión y todos queremos pelearlo y ser partícipes, pero tienen que pasar muchas cosas. Hay que seguir trabajando porque son carreras de autos, sé que estamos recontra bien pero no hay que confiarse”.

Así quedó el campeonato del TC Pista Mouras

En las cuatro fechas que disputó el piloto entrerriano, –ya que se ausentó en la apertura– y solo descuidó los dos de la pole de la tercera fecha. Ignacio Quintana sigue segundo con el Torino del Trotta Racing, a 7,5 puntos y tercero, con 178, se ubicó Ignacio Lovich con la Dodge del Canning Motorsports.

Ignacio Vilas, exlíder, cayó a la cuarta posición con 173 unidades con la Dodge del Galarza Racing y Damián Pérez (Dodge - José C. Paz Racing) se mantiene en el quinto puesto con 168 puntos.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras La Plata
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