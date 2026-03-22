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El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrias ganó nuevamente en el TC Pista Mouras, logrando su segunda victoria consecutiva y reafirmando su gran rendimiento.

22 de marzo 2026 · 17:49hs
El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias.

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias.

Iñaki Arrías, piloto de Paraná, se impuso este domingo con autoridad en la tercera fecha del TC Pista Mouras, celebrada en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, al conseguir una clara victoria con el Ford de Candela Competición. El piloto logró una diferencia de más de seis segundos sobre su inmediato perseguidor, Ignacio Quintana, quien cruzó la meta en segundo lugar.

Esta victoria representa la segunda consecutiva de Arrías, luego de su triunfo en Concepción del Uruguay. El piloto mantuvo un ritmo constante y preciso durante las 12 vueltas de la competencia, demostrando la solidez del equipo y del Ford en este trazado de 4.400 metros.

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El paranaense Iñaki Arrías reafirma su dominio en el TC Pista Mouras con otro triunfo

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El podio se completó con Ignacio Quintana en la segunda posición y Dante Rubiera Hanze, quien terminó en el tercer lugar. Detrás de ellos, la pelea por los puestos restantes se intensificó, con Ignacio Lovich y Damián Pérez cruzando la meta en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

El resto de los pilotos que completaron el total de giros fueron Ignacio Vilas, Martín Taha, Leonardo Forte, Juan José Conde, Bautista Roqueta y Facundo Ludueña. Lamentablemente, no pudieron terminar la carrera Daniel Faggiano (10 vueltas), Dino Di Palma (3 vueltas) y Juan José Suárez (2 vueltas).

Con esta victoria, Arrías afianza su posición en el campeonato y continúa demostrando su gran rendimiento en la temporada.

Iñaki Arrías Paraná TC Pista Mouras
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