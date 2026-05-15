Las TC Pick Up clasifican para la cuarta del año

Las TC Pick Up se presentan en La Plata, donde Mariano Werner se ubica segundo en el torneo. Iñaki Arrías en TC Pista Mouras.

Este fin de semana el TC Pick Up y el TC Pista Pick Up se presentarán en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, para disputar la cuarta fecha del campeonato. Mariano Werner (Foton) fue el último ganador y Otto Fritzler (Ford Ranger) llega como líder del campeonato.

La división mayor de camionetas vuelve al Mouras platense con un total de 17 vehículos en pista. Con relación a la fecha anterior hay tres altas de peso: Facundo Ardusso (Toyota Hilux), que regresa a la categoría después de las dos fechas que disputó en el inicio del 2024.

El Flaco de Las Parejas, que contará con la atención en los motores del Guri Martínez, comentó que se encuentra entusiasmado con este regreso, que la idea es tener continuidad con este proyecto y que le gusta el nuevo sistema de clasificación que optó la categoría para esta temporada donde ya no salen en tercios, sino que es por cortes eliminatorios, similar a la Fórmula 1. Andrés Jakos (Toyota Hilux) será el compañero de el de Las Parejas en el Coiro Competición.

En tanto que Julián Santero (Toyota Hilux) tomará el lugar de Matías Frano en el Magnoluz Racing. “Vamos a correr con el Magnoluz Racing, la camioneta que corría Gaston Iansa en el equipo de Matías Frano. Entiendo que vamos a ir con motores de Daniel Berra, como estaba armado el equipo y me suman a mi como piloto así que vamos a tratar de estar a la altura y funcionar bien”, manifestó Santero que también aclaró: “Por ahora por esta fecha de La Plata, pero la idea es seguir hasta fin de año y vamos a trabajar para poder darle continuidad al proyecto”.

Para finalizar, el campeón 2024 de Turismo Carretera opinó sobre cómo se ve manejando estas camionetas con el cambio reglamentario aerodinámico que tuvieron para esta temporada: “Imagino que debe ser divertido de manejar, no maneje sin carga la camioneta así que tendremos que adaptarnos un poquito. Probablemente, si se puede probar, probaremos el viernes y sino a la actividad oficial del sábado”.

Otto Fritzler (Ford Ranger) llega puntero de la divisional mayor luego de imponerse en la carrera de la segunda fecha y llegar segundo en la tercera. Le sigue quien resultó victorioso en la fecha pasada, Mariano Werner (Foton), a dos unidades.

Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet S10) ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones a 8 puntos de Fritzler. Este sábado, inicialmente se realizarán dos pruebas de entrenamientos, mientras que desde las 16.10 será el turno de la clasificación.

“Estamos muy bien, encaramos esta fecha como punteros del campeonato y con la victoria, así que hay un objetivo cumplido, el otro es pelear por la etapa regular”, manifestó el líder, Fritzler. “Hay que mejorar el funcionamiento, Werner y algunas camionetas más han pegado un buen salto en la fecha pasada y hay que mejorar para estar en su nivel, veremos cómo le caen los kilos”, agregó.

Las TC Pista Pick Up también serán parte del espectáculo para disputar la cuarta fecha del calendario. Este sábado clasificarán 15.30.

El uruguayense Tomás Pellandino, con la Ford Ranger alistada por el SAP Team, es líder del certamen con 127 puntos; sigue su estela Santiago Biagi con la Toyota Hilux del RUS Med Team, a 2,5 unidades y completa el podio Faustino Cifre con 106,5 puntos, y es quién ganó la última, a bordo de la Ford Ranger preparada por el Giavedoni Sport.

Iñaki Arrías en TC Pista Mouras

Será parte de la actividad el TC Pista Mouras con 11 autos. A diferencia del último compromiso, en esta ocasión la categoría competirá en el circuito con chicana, que tiene una longitud de 4.400 metros.

En la última fecha, y al igual que en las últimas tres competiciones, Iñaki Arrías, el piloto de Paraná, se llevó la victoria en La Plata. De todos modos, el puntero del certamen es Ignacio Lovich con 146.5; lo siguen Ignacio Quintana, con 143,5, y Arrías con 139 unidades.

Gran presente atraviesa el piloto de Paraná, que ganó en tres fechas y buscará subirse a la cima del torneo en esta presentación en La Plata.