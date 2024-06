Huracán ganó en los penales y pasó a octavos de final

El 0-0 final fue un resultado justo para dos equipos que fueron irregulares durante el encuentro, donde no mantuvieron un nivel suficiente para superar o dar pelea al rival. En el caso del Globo, una actuación que no se compara con lo que viene haciendo en los últimos partidos, donde no pudo romper y proyectar; además, no aprovechó la ventaja de la superioridad numérica en cancha. Claro, a Platense le expulsaron a su defensor central, Gastón Suso, a los 35 minutos del primer tiempo y el Globo no se vio más fuerte que los de Vicente López.