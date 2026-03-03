Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano Como local y sin público en el estadio Ducó, por la octava fecha Huracán derrotó 3 a 1 a Belgrano y metió en zona de clasificación. 3 de marzo 2026 · 21:30hs

Fotobaires Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán derrotó 3 a 1 a Belgrano por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En un Tomás Adolfo Ducó sin público producto de un derrumbe en una zona aledaña al estadio, el Globo se hizo fuerte gracias al doblete del Pibe Thaiel Peralta y otro de Óscar Cortés.

El descuento lo marcó Franco Mudo Vázquez con un verdadero golazo desde afuera del área y sobre el final, el Pirata tuvo la chance de acercarse en el marcador pero Hernán Galíndez le atajó un penal a Lucas Passerini.

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

El conjunto Quemero llegó a los 12 puntos y se posicionó quinto en la Zona B. Además, le cortó el invicto al Celeste, que con 15 unidades está tercero.