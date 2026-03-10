Uno Entre Rios | Ovación | Huracán

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

El Gobierno porteño y Huracán resolvieron limitar la capacidad del estadio Ducó a 15.000 espectadores.

10 de marzo 2026 · 18:27hs
Estará habilitado el 30% de la capacidad del estadio de Huracán.

Estará habilitado el 30% de la capacidad del estadio de Huracán.

El Gobierno porteño y Huracán resolvieron limitar la capacidad del estadio Tomás Adolfo Ducó para el partido del jueves ante River por el Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, cerca de un tercio del aforo habitual.

La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo Estación Buenos Aires tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano.

Huracán no quiere jugar sin su gente ni mudar su localía.

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.

Huracán River Parque Patricios Torneo Apertura
Noticias relacionadas
La cancha de Huracán lucirá vacía.

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Julián Álvarez, con suerte y oportunismo en el tercer gol, y a pura potencia en el cuarto.

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Galatasaray irá con una mínima ventaja a Inglaterra.

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

El jugador de Racing estará entre seis y ocho meses afuera de los campos de juego.

Buenas noticias para Racing: Valentín Carboni fue operado con éxito

Ver comentarios

Lo último

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Ultimo Momento
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Policiales
Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Ovación
Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

La provincia
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Dejanos tu comentario