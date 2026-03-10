Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios El Gobierno porteño y Huracán resolvieron limitar la capacidad del estadio Ducó a 15.000 espectadores. 10 de marzo 2026 · 18:27hs

Estará habilitado el 30% de la capacidad del estadio de Huracán.

El Gobierno porteño y Huracán resolvieron limitar la capacidad del estadio Tomás Adolfo Ducó para el partido del jueves ante River por el Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, cerca de un tercio del aforo habitual.

La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo Estación Buenos Aires tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano.

Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.