Uno Entre Rios | Ovación | Huracán

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Se realizó un peritaje en el estadio de Huracán para detectar si había peligro de derrumbe o no en la zona.

3 de marzo 2026 · 18:43hs
La cancha de Huracán lucirá vacía.

La cancha de Huracán lucirá vacía.

La organización del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) decidió que el partido entre Huracán y Belgrano se lleve a cabo sin público debido al derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios, precisamente del Complejo Habitacional que se ubica detrás del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Los vecinos del predio afectado habían solicitado la suspensión del encuentro correspondiente a la octava fecha debido a que el movimiento de gente en las tribunas del recinto de Huracán generaría vibraciones que podrían agravar el derrumbe.

Estudiantes de Río Cuarto festejó ante Huracán.

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Fue por esta razón que se llevó a cabo un peritaje en el estadio Tomás Adolfo Ducó y sus inmediaciones para detectar si había peligro de derrumbe o no en la zona del recinto porteño.

El derrumbe en Parque Patricios

El siniestro sucedió este martes por la madrugada en la edificación ubicada en Avenida Suárez y Mafalda y cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo.

Por el hecho, 200 personas fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna. Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Huracán Belgrano Derrumbe Parque Patricios
Noticias relacionadas
Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final.

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Rodrygo será una baja sensible para el Real Madrid y la selección brasileña.

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

AFA ratificó el paro para el fin de semana

La escena del derrumbe en Parque Patricios, en las inmediaciones del Tomás Adolfo Ducó.

En Barracas Central asisten a vecinos evacuados por el derrumbe en Parque Patricios

Ver comentarios

Lo último

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Ultimo Momento
Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

La provincia
Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Dejanos tu comentario