El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Se realizó un peritaje en el estadio de Huracán para detectar si había peligro de derrumbe o no en la zona.

La organización del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) decidió que el partido entre Huracán y Belgrano se lleve a cabo sin público debido al derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios, precisamente del Complejo Habitacional que se ubica detrás del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Los vecinos del predio afectado habían solicitado la suspensión del encuentro correspondiente a la octava fecha debido a que el movimiento de gente en las tribunas del recinto de Huracán generaría vibraciones que podrían agravar el derrumbe.

Fue por esta razón que se llevó a cabo un peritaje en el estadio Tomás Adolfo Ducó y sus inmediaciones para detectar si había peligro de derrumbe o no en la zona del recinto porteño.

El derrumbe en Parque Patricios

El siniestro sucedió este martes por la madrugada en la edificación ubicada en Avenida Suárez y Mafalda y cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo.

Por el hecho, 200 personas fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna. Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.