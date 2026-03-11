Se confirmó que el TC llegará a Concepción del Uruguay en abril

Quedó establecida que la fecha de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay será el 18 y 19 de abril. La categoría ya confirmó siete fechas.

Desde 2014 el Turismo Carretera corre de manera continua en el escenario de la Histórica.

El Turismo Carretera y el TC Pista disputarán la 4ª fecha de la temporada 2026 en el Autódromo de Concepción del Uruguay. El miércoles en el stand de Río Uruguay Seguros en Expoagro se anunciará oficialmente el evento del 18 y 19 de abril en la Histórica. Esta confirmación reordena el calendario que ya tiene confirmadas los primeros siete capítulos.

Originalmente, la plaza de Córdoba había sido anunciada como la cuarta fecha, pero luego pasó a ser la sexta del torneo. De este modo, la carrera en el Autódromo Oscar Cabalén quedó fijada para el 30 y 31 de mayo. Así, ese casillero había quedado vacante y hasta el fin de semana pasado era una incógnita. Ahora, está definido que Concepción del Uruguay ocupará ese lugar.

La última presentación del TC en el autódromo entrerriano fue el 13 de julio de 2025 cuando se disputó la octava fecha. Ese día el vencedor fue Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien fue escoltado por Germán Todino (Ford Muntang) y Julián Santero (Ford Muntang).

La continuidad del calendario 2026 de Turismo Carretera

La próxima fecha del TC será en Centenario, el 28 y 29 de marzo. En la plaza neuquina, que será la tercera cita de la temporada, el TC compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000.

Como se anuncia en esta nota, Concepción del Uruguay será la cuarta plaza del itinerario y Termas de Río Hondo, con el trazado de la larga recta, será la sede de la 5ª fecha, en la que el TC volverá a presentarse junto con el Turismo Carretera 2000. En tanto que el Oscar Cabalén de Córdoba, que volvió al calendario de la popular categoría en 2025, ocupa el 6° casillero del calendario.

Mientras que la última sede confirmada es Rafaela, que vuelve al calendario de la popular categoría para el fin de semana del 20 y 21 de junio, luego de la ausencia del año pasado.