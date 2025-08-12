Uno Entre Rios | Ovación | Huracán

Huracán fue derrotado por la mínima en Colombia

Huracán perdió 1 a 0 ante Once Caldas en Manizales por la ida de la serie de octavos del certamen internacional. La revancha será el próximo martes.

12 de agosto 2025 · 21:20hs
Huracán sufrió en la altura de Manizales.

Huracán sufrió en la altura de Manizales.

Huracán sufrió de principio a fin y cayó 1 a 0 a manos de Once Caldas en Manizales por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo, que tuvo a Hernán Galíndez como figura, fue para el Blanco de la Montaña producto de la definición de Dayro Moreno en el penal al principio del complemento.

Con este resultado, el Globo se ve obligado a ver atrás la pálida imagen que dejó en Colombia y obtener un triunfo en el juego de vuelta para seguir con chances de clasificar a los cuartos de final, encuentro que tendrá lugar el próximo martes en el Palacio Tomás A. Ducó de Parque Patricios.

El que pase esta instancia se medirá con el vencedor de la serie entre equipos ecuatorianos disputada por Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Huracán Colombia Copa Sudamericana Frank Darío Kudelka
