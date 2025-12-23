Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior.

El Remero venció 2 a 0 a Independiente de Gualeguaychú en la final del Torneo Entrerriano. Además, Rowing se quedó con el Campeonato Anual.

El Paraná Rowing Club cerró un fin de semana perfecto en el Torneo Entrerriano de hockey sobre patines al consagrarse campeón en la categoría junior femenina, tras vencer por 2 a 0 a Independiente de Gualeguaychú en la final. La definición coronó un proceso sostenido a lo largo del año y confirmó el protagonismo del club paranaense en una disciplina que sigue creciendo en la provincia.

El partido decisivo fue intenso, disputado y con pasajes de alta exigencia para ambos equipos. Rowing logró imponer su juego desde el inicio, sostuvo una defensa firme y fue efectivo en los momentos clave para quedarse con el título entrerriano. “Fue un partido muy intenso. Salimos a jugar con mucha actitud desde el comienzo, logramos imponer nuestro juego y aprovechar las oportunidades”, resumió la arquera Abril Sosa, en diálogo con Ovación.

La final enfrentó a dos equipos que llegaron con méritos propios a la instancia decisiva. Independiente de Gualeguaychú exigió en todo momento, pero el equipo paranaense supo leer el desarrollo del encuentro y mantener la calma. “Sabíamos que iba a ser complicado, así que nos enfocamos en jugar nuestro juego, con mucha presión en defensa y buscando aprovechar las contras”, explicó Sosa.

Los goles marcaron el quiebre definitivo del partido y fueron celebrados con intensidad dentro de la cancha. Para Abril, el segundo tanto fue determinante: “Cuando Alejandrina anotó el segundo gol fue pura emoción. Nuestras compañeras se abrazaban y gritaban, fue increíble”. Desde otra mirada, Alejandra Salvia destacó la dificultad del rival: “Sabíamos que nos enfrentábamos a una arquera muy buena, así que cada gol se vivió con mucho alivio y alegría”.

Más allá del resultado, hubo momentos clave que terminaron de inclinar la balanza. Salvia puso el foco en el cierre del encuentro: “En los últimos minutos supimos mantener la bocha y evitar contraataques riesgosos. Después del segundo gol, con una jugadora rival expulsada, sentimos que el partido se encaminaba”. Sosa coincidió en que el control del juego fue fundamental: “En el segundo tiempo sentimos que teníamos el partido bajo control”.

El título entrerriano se sumó a otro logro importante: Rowing también se quedó con el campeonato anual, una doble consagración que premió la regularidad y el trabajo a lo largo de toda la temporada. “No se trata solo de ganar una final, sino de sostener un nivel alto durante todo el año. Todas aportamos nuestro granito de arena”, explicó la arquera del equipo.

En ese recorrido, hubo instancias determinantes. Para ambas jugadoras, las finales fueron el punto de inflexión. “Después de perder el torneo Clausura, esos partidos nos marcaron y nos permitieron salir adelante para quedarnos con el título anual”, señaló Salvia.

La unión del grupo aparece como uno de los sellos del equipo campeón. “Nos caracterizamos por la unión, la solidaridad y el compromiso. Trabajamos todas para un objetivo común y eso se nota en la cancha”, destacó Sosa. Salvia reforzó esa idea: “Nos fortalecemos unas a otras constantemente y eso nos ayuda a sacar adelante los partidos”.

El trabajo no se limitó a lo deportivo. Las jugadoras remarcaron la importancia de la convivencia y el esfuerzo fuera de la pista. “Entrenamos tres veces por semana con patines, hacemos físico en zapatillas y vamos al gimnasio. Pero también compartimos momentos fuera de la cancha que nos unieron mucho”, contó Salvia. Sosa agregó: “Ese ambiente de confianza y amistad después se refleja en el juego”.

En ese proceso, el cuerpo técnico tuvo un rol central. “Fue fundamental, tanto en lo técnico como en lo emocional. Nos dieron confianza y nos ayudaron a encontrar nuestro mejor nivel”, coincidieron ambas jugadoras.

Desde lo emocional, la final se vivió con una intensidad especial. “En los minutos finales había ansiedad y emoción, pero cuando terminó el partido fue una alegría enorme”, recordó Sosa. Salvia completó: “Con la diferencia de dos goles empezamos a palpitar la felicidad, sin perder la concentración”.

El mensaje hacia las más chicas del club fue claro y compartido. “Que nunca se rindan, que den todo en cada entrenamiento y disfruten este deporte”, expresó Sosa. “Les enseñamos que también se puede perder, pero que el esfuerzo siempre trae resultados”, sumó Salvia.

Con la satisfacción del deber cumplido, el plantel junior femenino de Rowing ya piensa en lo que viene. “Queremos seguir creciendo, ser competitivas y representar al club con orgullo”, cerró Sosa. Salvia fue en la misma línea: “Además de los títulos locales, siempre apuntamos a hacer un buen papel a nivel nacional y llegar lo más alto posible”.