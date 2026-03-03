Uno Entre Rios | La Provincia | Rowing

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Paraná Rowing Club lleva adelante una campaña solidaria y juntan donaciones de útiles y zapatillas para los chicos.

3 de marzo 2026 · 15:13hs
El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Las donaciones se reciben en todas las porterías de las sedes del Paraná Rowing Club hasta el 7 de marzo. En el marco del regreso a clases, el club junta donaciones de útiles escolares y zapatillas para repartir en 14 merenderos.

La iniciativa se realiza desde el espacio Rowing Solidario en articulación con la organización Mitre Activa, con quien mantiene un convenio de trabajo conjunto. A través de esta red, actualmente se acompañan y tutelan entre 12 y 14 merenderos.

Viviana Aguilar y Laura Bergamaschi forman parte de la subcomisión del deporte en el Paraná Rowing Club.

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

En Rowing saben que su rival es el candidato y buscarán dar la sorpresa.

Rowing va por la ventaja como local

LEER MÁS: Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Rowing solidario

Paraná Rowing Club convoca a la comunidad a ser parte de la campaña solidaria y donar útiles escolares y zapatillas, elementos fundamentales para el regreso a clases. Se reciben cuadernos, mochilas, cartucheras, lápices, carpetas y todo tipo de útiles, siempre en buen estado, sin roturas ni manchas, para garantizar que puedan ser aprovechados por quienes los necesitan.

Con esta acción, el club reafirma su compromiso social, fortalece el trabajo en red con organizaciones de la comunidad y acompaña a las infancias en un momento clave del año, como el inicio del ciclo escolar.

Rowing útiles Zapatillas
Noticias relacionadas
El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Rowing cerró la fase regular con una victoria. 

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Rowing buscará quedar entre los cuatro primeros de la Zona A y clasificarse a pelear por el ascenso.

Se termina la primera fase de la Liga Nacional Masculina

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Patronato, con las defensas bajas

Patronato, con las defensas bajas

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Liga Argentina: victoria de La Unión, caída de Rocamora

Liga Argentina: victoria de La Unión, caída de Rocamora

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate

La provincia
Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Villaguay: joven denunció gritos por no pagar la carga de equipaje, ¿es obligatorio?

Villaguay: joven denunció gritos por no pagar la carga de equipaje, ¿es obligatorio?

Alfredo De Ángeli fue designado como asesor en la planta del Senado

Alfredo De Ángeli fue designado como asesor en la planta del Senado

Dejanos tu comentario