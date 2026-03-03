El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Paraná Rowing Club lleva adelante una campaña solidaria y juntan donaciones de útiles y zapatillas para los chicos.

Las donaciones se reciben en todas las porterías de las sedes del Paraná Rowing Club hasta el 7 de marzo. En el marco del regreso a clases, el club junta donaciones de útiles escolares y zapatillas para repartir en 14 merenderos.

La iniciativa se realiza desde el espacio Rowing Solidario en articulación con la organización Mitre Activa, con quien mantiene un convenio de trabajo conjunto. A través de esta red, actualmente se acompañan y tutelan entre 12 y 14 merenderos.

Rowing solidario

Paraná Rowing Club convoca a la comunidad a ser parte de la campaña solidaria y donar útiles escolares y zapatillas, elementos fundamentales para el regreso a clases. Se reciben cuadernos, mochilas, cartucheras, lápices, carpetas y todo tipo de útiles, siempre en buen estado, sin roturas ni manchas, para garantizar que puedan ser aprovechados por quienes los necesitan.

Con esta acción, el club reafirma su compromiso social, fortalece el trabajo en red con organizaciones de la comunidad y acompaña a las infancias en un momento clave del año, como el inicio del ciclo escolar.