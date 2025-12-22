Así quedó Jake Paul tras el brutal nocaut que le propinó Anthony Joshua

Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula tras perder con el pugilista británico. El influencer detalló la cirugía y el proceso de recuperación.

Jake Paul rompió el silencio tras la dura derrota frente a Anthony Joshua y confirmó la gravedad de la lesión que sufrió en el combate disputado en el Kaseya Center de Miami. El estadounidense explicó que padeció una doble fractura de mandíbula y que debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

A través de sus redes sociales, el influencer boxeador mostró una radiografía que evidenció la magnitud del golpe y agradeció al equipo médico del Hospital Universitario de Miami por la atención recibida luego del nocaut técnico que decretó el final de la pelea.

Paul detalló que la operación fue exitosa, aunque reconoció que atraviesa días difíciles. “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días”, escribió en sus redes sociales. Además, explicó que deberá mantener una dieta estrictamente líquida durante al menos una semana, como parte de la recuperación inicial, mientras continúa bajo control médico para evaluar la evolución de la fractura.

La lesión se produjo en el sexto asalto, cuando Anthony Joshua arrinconó a Paul y, tras un golpe al cuerpo, conectó un potente derechazo directo al rostro que lo dejó tendido en la lona. El estadounidense no logró reincorporarse antes de que finalizara el conteo del árbitro. Durante el combate, intentó resistir con movimientos evasivos y caídas, especialmente desde el cuarto round. El árbitro Chris Young ya había realizado dos conteos de protección en el quinto asalto, aunque no habían sido producto de golpes definitivos.

Tras el combate, Paul reconoció el impacto del castigo recibido. “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca”, afirmó sobre su mandíbula.

Pese a la derrota, el estadounidense dejó en claro que no piensa abandonar el boxeo. “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo intenté dar lo mejor de mí”, señaló.

El combate tuvo gran repercusión internacional por el contraste entre ambos protagonistas. Joshua llegó con un historial de 29 victorias, 25 por nocaut, y múltiples títulos mundiales, mientras que Paul afrontó uno de los desafíos más exigentes de su corta carrera profesional.

El nocaut que le propinó Anthony Joshua a Jake Paul