San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

San Benito de Paraná lanzó un bono de fin de año con el objetivo de recaudar fondos que les permitan solventar gastos de las competencias.

22 de diciembre 2025 · 16:22hs
Con apenas un año de vida institucional

Con apenas un año de vida institucional, San Benito de Paraná ya tiene un título en la LPF.

San Benito de Paraná se encuentra con varios frentes abiertos en el fútbol femenino local y regional, ya que deberá disputar la final de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) e integra la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Por ello, desde la nueva institución, que el 10 de diciembre celebró el primer aniversario desde su fundación, lanzaron un bono contribución de fin de año, con el objetivo de recaudar fondos que permitan solventar o, al menos, paliar los gastos que demandan las competencias.

Los bonos (que tienen doble número) tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse contactándose al teléfono 0343 155361770 (Pamela Tórtul, la presidenta de la entidad). El sorteo se realizará el viernes 26 de diciembre, a través del Instagram @sanbenitoparana, y los premios se entregarán el lunes 29.

Los premios del bono contribución

1° $200.000

2° Una freidora de aire

3° Una aspiradora

4° Una minipimer

5° Una canasta navideña

6° Una canasta de comestibles

7° Una canasta de limpieza

