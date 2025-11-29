Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan.

Sarmiento de Crespo derrotó 1-0 a Huarpes con gol de Florencia Fernández en la gran final de la categoría Mix y se adjudicó el título.

Con un rendimiento histórico y una determinación construida durante años de trabajo silencioso, Las Gacelas del Club Atlético Sarmiento de Crespo se consagraron campeonas del Torneo Nacional de Mamis e Intermedias de hockey sobre patines, disputado el fin de semana en San Juan, la cuna indiscutida de este deporte.

El equipo entrerriano celebró un logro que trasciende lo deportivo: coronarse en el corazón del hockey argentino, donde la competencia es más exigente, la pasión se respira en cada rincón y los clubes juegan con un nivel técnico que marca la referencia para el resto del país.

En una final electrizante, Sarmiento superó 1 a 0 a Huarpes, con un gol decisivo de Florencia Fernández, autora de 11 tantos a lo largo del certamen. Bajo la conducción técnica de Lautaro Martínez y el acompañamiento de Daiana Ferster y Camila Albornoz, el plantel integrado por Guillermina Burgos, Cecilia Albornoz, Ana Lea Kremer, Florencia Fernández, Vanina Geist, Gisela Ramírez, Romina Boero, Daniela Tules y Gabriela Bresin devolvió a Crespo un título que quedará marcado como un antes y un después en la historia de la disciplina.

El campeonato tuvo un condimento especial: la conquista llegó desde la categoría MIX, una división que combina jugadoras “mamis” con exjugadoras, abierta a mayores de 18 años y sin límite de edad. Allí conviven experiencias, ritmos distintos, motivaciones variadas y una mística muy particular que hace del MIX un semillero de historias, esfuerzos compartidos y equipos que se sostienen entre la familia, los viajes y la pasión pura por competir. En esa categoría, Las Gacelas han sabido construir un espacio propio, respetado y en constante crecimiento, donde cada año se suman equipos nuevos y la competencia se vuelve más atractiva.

Las Gacelas hicieron historia en San Juan

Las gacelas 4 Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan.

Además del título nacional, el equipo atraviesa otro gran momento deportivo: este domingo disputarán el segundo partido de la final clausura del torneo de la UEHSP, también en la categoría MIX. Ya ganaron el primer cruce y buscan cerrar un año perfecto, que podría incluir doble consagración: la nacional y la local.

La consagración es el resultado de un proceso largo. La disciplina en Crespo se construyó desde cero, sin estructura, sin gimnasio propio y con jugadoras que llegaron a entrenar de noche, aún en pleno invierno, para sostener un sueño que parecía lejano. El año pasado el equipo había sorprendido con un tercer puesto en la Copa de Oro, pero quedó claro que aún tenía margen para más. Ese crecimiento sostenido, la maduración táctica y la incorporación de entrenamientos más exigentes fueron la base para dar el salto definitivo.

El torneo nacional en San Juan dejó una imagen clara: Las Gacelas ya no son una sorpresa. Son un equipo consolidado, respetado y con un estilo propio, donde la garra, la disciplina y la unión grupal aparecen como marcas registradas. Tres de las pioneras y sostén histórico del hockey sobre patines en Crespo —Guillermina Burgos, Cecilia Albornoz y Florencia Fernández— compartieron con UNO sus emociones, recuerdos y sensaciones tras el campeonato.

Las gacelas 3 Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan.

Guillermina Burgos: “Nos enamoramos del deporte desde el primer día”

Guillermina, una de las fundadoras de la disciplina en Sarmiento, recordó los inicios casi artesanales del proyecto: “Llegamos a practicar algunas con patines artísticos, otras con rollers. No conocíamos mucho la disciplina, pero nos enamoró enseguida. Lo que nos mantuvo unidas siempre fue el amor por el deporte, la disciplina y el compromiso de ir a cada práctica sin excusas”.

Para ella, la gran diferencia entre el tercer puesto del año pasado y el título de este año radica en la madurez táctica: “Aprendimos a manejar los tiempos del partido, a saber cuándo pausar y cuándo acelerar. Nuestro DT fue clave para encontrar la palabra justa para cada una”.

Competir en San Juan tuvo un valor afectivo extra: “El año pasado sorprendimos; este año la gente se acercaba a felicitarnos. Sentimos un apoyo hermoso”. Y sobre sostener la disciplina tantos años, fue clara: “Me emociona enseñarles a las nuevas y a los chicos de la escuelita. Ellos son parte de este crecimiento”.

El momento clave del torneo para ella: el triunfo ante Barrio Rivadavia, bicampeón de la categoría.

Las gacelas 2 Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan.

Cecilia Albornoz: “Fue increíble, estábamos haciendo historia”

Cecilia destacó la identidad del grupo: “Nos distingue la garra y las ganas. Entrenamos a veces a las 22.30 sin tener cancha propia. Eso habla de nuestra pasión”. Sobre el Nacional, lo vivió como algo único: “Fue un viaje de egresados. El calor nos afectaba, el gol no llegaba, pero nunca dejamos de intentar. Cuando sonó el silbato pensé: ‘Lo hicimos, somos campeonas’. Fue realmente increíble”.

Su sueño nació hace años, cuando recién empezaban: “En San Juan se respira hockey. Soñábamos con competir ahí… ganarlo fue tocar algo que parecía inalcanzable”. Hoy, dice, viven un privilegio que recién dimensionarán con el tiempo. Y les dejó un mensaje a quienes quieran sumarse: “Anímense. Es un deporte familiar, apasionante. Hay que insistir”.

Las gacelas 1 Hockey sobre patines: Las Gacelas hicieron historia en San Juan.

Florencia Fernández: “Sabíamos que podíamos llegar lejos”

Autora del gol del título y una de las referentes de mayor proyección, Florencia analizó la evolución del hockey en Sarmiento: “El deporte creció muchísimo. Logramos instalar la disciplina, sumar amistosos, competir en torneos y hasta crear una escuelita con más de 20 chicos. También nació la categoría inicial, con mujeres mayores de 18 aprendiendo por primera vez. Somos una gran familia”.

Sobre el camino al campeonato, sostuvo que el proceso fue duro pero transformador: “Tuvimos que comprometernos más, entrenar más y dejar diferencias de lado. Somos un grupo diverso, pero aprendimos a potenciar nuestras virtudes”. La atmósfera sanjuanina fue una energía extra: “Disfrutamos cada momento. Eso nos unió y nos mantuvo tranquilas para escuchar al DT y ejecutar lo que entrenamos”.

Levantar la copa fue una explosión emocional: “Sabíamos que podíamos llegar lejos por cómo nos preparamos. Concretarlo coronó años de esfuerzo”. En cuanto a lo que viene, el objetivo inmediato es claro: “Queremos cerrar la final del torneo local, donde ya ganamos el primer partido. Después, volver al Nacional para buscar el bicampeonato”, cerró la goleadora de Las Gacelas.