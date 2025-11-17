Recreativo Rojo se consagró bicampeón

El Torneo Clausura de la categoría Senior Masculina de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) ya conoce a su campeón. Recreativo Rojo se consagró en el certamen, tras barrer la serie final ante Rowing por 2-0 y lograr el bicampeonato, ya que también había festejado en el Apertura.

En el primer partido, disputado en la pista del Bochas, el anfitrión se hizo fuerte y goleó por 4 a 0 gracias a los tantos de Federico Buonanduci, Julián García en dos ocasiones y Leonardo Schonfeld.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Mientras que en el segundo juego, que se llevó a cabo en la Costanera Baja de la capital entrerriana, Recre se impuso en un vibrante 5 a 4. Los goles del ganador fueron anotados por Julián García, Joaquín De León, Federico Buonanduci y Germán Muzio por duplicado. Mientras que para el Remero convirtió los cuatro goles Vito Militello.

El femenino de la UEHP

Por otra parte, en una de las semifinales del Torneo Clausura Senior Femenino de la UEHP, la serie entre Talleres y San Guillermo de Santa Fe está 1-1, luego de que el cuadro de la vecina provincia se impusiera por 1 a 0 en la definición por penales del primer partido, tras igualar 4 a 4 en el tiempo reglamentario; mientras que en el segundo juego el Rojo goleó 6 a 1. Desde la UEHP aún no confirmaron la programación del tercer duelo.

Mientras que la otra llave, en la que se miden Neuquén y Rowing, todavía no comenzó y tampoco tiene fecha de fixturación.