El Congreso sancionó solo 11 leyes en 2025 y registró su nivel más bajo desde 1983.

El Congreso sancionó apenas 11 leyes en 2025, su cifra más baja desde 1983, en un escenario marcado por la fragmentación política y las deudas institucionales.

El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes durante 2025, la cifra más baja desde el retorno de la democracia en 1983 . El número se ubicó muy por debajo del promedio histórico, que supera las 122 leyes por año, según un informe elaborado por el Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo, a partir de datos públicos oficiales.

El relevamiento, titulado "Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)" , analiza la evolución de la actividad parlamentaria durante los últimos 42 años y señala que la composición del Congreso es uno de los principales factores que inciden en la cantidad de leyes aprobadas.

El Congreso aprobó apenas 11 leyes en 2025, según un informe de Fundación Éforo

Como antecedente, el informe destaca que en 2014 se sancionaron 191 leyes, el registro más alto desde la recuperación democrática. En aquel momento, el oficialismo contaba con mayoría propia en el Congreso, una condición que favoreció el avance de las iniciativas legislativas.

Otro de los factores señalados es la creciente fragmentación parlamentaria. Mientras que en 1983 la Cámara de Diputados funcionaba principalmente con dos grandes bloques, el peronismo y el radicalismo, en 2017 llegó a tener más de 40 espacios políticos, varios de ellos integrados por apenas tres legisladores o menos.

Esta transformación también se refleja en la caída de la producción legislativa. El promedio anual pasó de 154 leyes durante el período 1994-1998 a 59 en el lustro 2019-2023. Al mismo tiempo, el Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año, aunque menos del 1% logra convertirse en ley. En 2022, por ejemplo, se presentaron alrededor de 3.000 iniciativas y se sancionaron solamente 37.

El documento sostiene que la disminución de las leyes aprobadas está directamente relacionada con la fragmentación de las cámaras, que modifica la dinámica parlamentaria y genera un escenario con más proyectos presentados, una menor tasa de conversión y menos normas sancionadas.

En cuanto a los vetos presidenciales, desde 1983 hasta 2025 se registraron 417 observaciones del Poder Ejecutivo a leyes aprobadas por el Congreso: 201 vetos totales y 216 parciales. Casi la mitad correspondieron a las presidencias de Carlos Menem, con 195, seguido por Ricardo Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.

Por su parte, el presidente Javier Milei acumulaba nueve vetos hasta septiembre de 2025, de los cuales el Congreso logró revertir tres mediante insistencias exitosas, de acuerdo con los datos del relevamiento.

El informe también advierte sobre la falta de aprobación de los presupuestos nacionales durante dos años consecutivos, una situación que no se había registrado anteriormente desde el inicio del período democrático. Tanto en 2024 como en 2025 se prorrogó el Presupuesto 2023. Desde 1983, los ejercicios en los que el Congreso no consiguió sancionar una ley de Presupuesto fueron 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

Entre las deudas institucionales pendientes, el relevamiento menciona que, a 31 años de la reforma constitucional de 1994, todavía no se sancionó una nueva Ley de Coparticipación Federal. En consecuencia, continúa vigente el régimen transitorio establecido en 1988. También señala que ninguna ley fue aprobada a partir de una iniciativa popular.

Otro de los aspectos cuestionados es la distribución de las bancas en la Cámara de Diputados, que continúa basada en los resultados del censo de 1980. De acuerdo con la población registrada en el relevamiento censal de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes, es decir, 106 más que los actuales. En ese escenario, la provincia de Buenos Aires incorporaría 42 bancas adicionales.

La vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, destacó que el análisis histórico permite observar no solamente la cantidad de leyes sancionadas, sino también la manera en que las instituciones responden a las transformaciones políticas y sociales del país.