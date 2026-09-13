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Independiente no aprovechó sus chances y San Lorenzo rescató un empate en el debut de Insua

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 por el Torneo Clausura.

13 de septiembre 2026 · 21:23hs
Independiente empató con San Lorenzo este domingo.

Independiente empató con San Lorenzo este domingo.

Independiente recibió a San Lorenzo este domingo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El clásico, que corresponde a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, terminó 1-1. El Rojo pegó de entrada. Tras un tiro libre que el equipo de Avellaneda jugó rápido, Santiago Montiel sacó un centro que cayó detrás de los centrales y delante del arquero visitante para que Juan Arrayago decrete el 1-0 con un cabezazo preciso a los siete minutos de juego.

Recién a los 32 minutos hubo otra ocasión clara para el local. Nuevamente un centro al corazón del área fue la vía: Ezequiel Chimy Ávila le ganó su marcador, que le sacaba una buena cantidad de centímetros de altura, y conectó de cabeza. De todos modos, el balón se estrelló en el travesaño.

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Sobre el final del primer tiempo, el dueño de casa volvió a avisar. Matías Abaldo remató en la puerta del área chica tras un centro atrás, pero Danilo Arboleda puso su humanidad para mandar la pelota al córner. En el tiro de esquina, Montiel intentó hacer un gol olímpico, aunque se topó con la respuesta de José Devecchi.

El Ciclón encontró el empate en el inicio del complemento. Facundo Farías recibió el balón en tres cuartos de cancha, se puso el arco de frente y sacó un fuerte remate que se metió en el ángulo superior derecho de Rodrigo Rey, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

Cómo quedaron San Lorenzo e Independiente

Con este resultado, el elenco de Avellaneda cosecha 14 puntos en la Zona A y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final; mientras que San Lorenzo suma 11 y está quedando afuera de los playoffs.

Después de este partido, San Lorenzo tendrá otro compromiso exigente. Por la décima fecha visitará a Boca Juniors el 20 de septiembre desde las 14.45. Independiente continuará su calendario frente a Unión. El duelo por la décima fecha se jugará el 19 de septiembre a las 16.45.

Independiente San Lorenzo Torneo Clausura
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