Argentinos se lo dio vuelta a Aldosivi para seguir siendo el líder de la Zona B

Argentinos le ganó 2-1 al Tiburón que no ganó por la liga argentina en todo el año y cada vez está más cerca de descender.

Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Aldosivi por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Bicho perdía 1-0 por el gol de Andrés Vombergar, pero lo dio vuelta con un tiro libre de Alan Lescano y un cabezazo de Gastón Verón para imponerse y mantenerse con ventaja como líder de la Zona B y de la tabla anual.

Con este resultado, Argentinos llegó a los 16 puntos en el Clausura y alcanzó los 45 en la tabla anual. Del otro lado, el Tiburón continúa último en la Zona B, con apenas 2 unidades, y también ocupa el último puesto de la tabla anual, con 10 puntos. Además, está 29° en la tabla de promedios y cada vez más comprometido con el descenso.