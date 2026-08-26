Uno Entre Rios | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia eliminó a Aldosivi y se clasificó a los cuartos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se impuso 2-0 ante el Tiburón y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia del torneo.

26 de agosto 2026 · 21:19hs
Gonzalo Rios marcó el primero para Independiente Rivadavia.

Gentileza Copa Argentina.

Gonzalo Rios marcó el primero para Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia se clasificó a los cuartos de la Copa Argentina tras ganarle 2-0 a Aldosivi y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia. Gonzalo Ríos abrió el marcador en el primer tiempo y José Florentín conirtió en el descuento del complemento.

Después de caer en la Libertadores y de seguir afianzado en la cima de la tabla anual, el último campeón del torneo más federal del país va a defender el título entre los ocho mejores. Por su parte, Aldosivi pelea por la permanencia en la categoría y está sin victorias en el año en el torneo local. Sus unicas victorias feron en esta Copa ante San Miguel y River.

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