Independiente Rivadavia eliminó a Aldosivi y se clasificó a los cuartos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se clasificó a los cuartos de la Copa Argentina tras ganarle 2-0 a Aldosivi y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia. Gonzalo Ríos abrió el marcador en el primer tiempo y José Florentín conirtió en el descuento del complemento.

Después de caer en la Libertadores y de seguir afianzado en la cima de la tabla anual, el último campeón del torneo más federal del país va a defender el título entre los ocho mejores. Por su parte, Aldosivi pelea por la permanencia en la categoría y está sin victorias en el año en el torneo local. Sus unicas victorias feron en esta Copa ante San Miguel y River.