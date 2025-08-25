Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Colegiales?

El punto cosechado ante el Tricolor le asegura a Patronato la permanencia en el reducido de la Primera Nacional, al menos, por las próximas dos fechas.

25 de agosto 2025 · 10:12hs
Matías Pardo fue titular en el empate de Patronato ante Colegiales

Prensa Patronato

Patronato le puso fin a una serie adversa de tres caídas seguidas en condición de visitante al igualar 0 a 0 ante Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, en la localidad bonaerense de Munro. El encuentro se disputó en el marco de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

El punto obtenido en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le asegura el Rojinegro la permanencia en puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.

Con 42 unidades el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en el quinto puesto. Se distancia a ocho del líder Deportivo Madryn, y a seis de Los Andes, equipo que se posiciona un escalón por debajo del grupo de los ocho que avanzarán a los playoff.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Deportivo Madryn 50

Atlanta 47

San Miguel 43

San Martín 43

Patronato 42

Tristán Suárez 41

Gimnasia y Tiro 40

Deportivo Maipú 37

Los Andes 36

Racing 34

Colegiales 34

Quilmes 33

All Boys 33

Almagro 32

Ferro 30

Güemes 27

Alvarado 27

Arsenal 27

Patronato Colegiales Primera Nacional
