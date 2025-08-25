Patronato le puso fin a una serie adversa de tres caídas seguidas en condición de visitante al igualar 0 a 0 ante Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, en la localidad bonaerense de Munro. El encuentro se disputó en el marco de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Colegiales?
El punto cosechado ante el Tricolor le asegura a Patronato la permanencia en el reducido de la Primera Nacional, al menos, por las próximas dos fechas.
El punto obtenido en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le asegura el Rojinegro la permanencia en puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.
Nota relacionada: Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante
Con 42 unidades el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en el quinto puesto. Se distancia a ocho del líder Deportivo Madryn, y a seis de Los Andes, equipo que se posiciona un escalón por debajo del grupo de los ocho que avanzarán a los playoff.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A
Deportivo Madryn 50
Atlanta 47
San Miguel 43
San Martín 43
Patronato 42
Tristán Suárez 41
Gimnasia y Tiro 40
Deportivo Maipú 37
Los Andes 36
Racing 34
Colegiales 34
Quilmes 33
All Boys 33
Almagro 32
Ferro 30
Güemes 27
Alvarado 27
Arsenal 27