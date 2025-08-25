¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Colegiales? El punto cosechado ante el Tricolor le asegura a Patronato la permanencia en el reducido de la Primera Nacional, al menos, por las próximas dos fechas. 25 de agosto 2025 · 10:12hs

Prensa Patronato Matías Pardo fue titular en el empate de Patronato ante Colegiales

Patronato le puso fin a una serie adversa de tres caídas seguidas en condición de visitante al igualar 0 a 0 ante Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, en la localidad bonaerense de Munro. El encuentro se disputó en el marco de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

El punto obtenido en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le asegura el Rojinegro la permanencia en puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.

Con 42 unidades el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en el quinto puesto. Se distancia a ocho del líder Deportivo Madryn, y a seis de Los Andes, equipo que se posiciona un escalón por debajo del grupo de los ocho que avanzarán a los playoff. Posiciones de la Primera Nacional, Zona A Deportivo Madryn 50 Atlanta 47 San Miguel 43 San Martín 43 Patronato 42 Tristán Suárez 41 Gimnasia y Tiro 40 Deportivo Maipú 37 Los Andes 36 Racing 34 Colegiales 34 Quilmes 33 All Boys 33 Almagro 32 Ferro 30 Güemes 27 Alvarado 27 Arsenal 27