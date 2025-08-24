Patronato visita a Colegiales con intenciones de cortar la mala racha de visitante

A partir de las 13, Patronato visita a Colegiales en Munro. El Rojinegro de Paraná acumula tres derrotas en serie jugando como visitante.

Patronato visitará esta tarde a Colegiales en la continuidad de la actividad correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, válida a la Zona A, se disputará desde las 13 en el estadio Libertarios Unidos bajo el arbitraje de Jorge Broggi. Televisará la señal de streaming de TyC Sports Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro buscará conquistar dos misiones en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por un lado intentará sumar unidades fuera de barrio Villa Sarmiento. En este sentido el representante entrerriano registra un récord negativo de tres caídas en serie en condición de visitante y sumó 3 de los últimos 15 puntos que disputó en territorio adversario.

Por otro lado, el Santo buscará continuar escalando posiciones para asegurar lo más rápido posible su presencia en el reducido que otorgará el segundo asenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Antes del inicio de este capítulo Patronato se ubicaba en el quinto escalón de la tabla. De finalizar la fase regular en esta posición, o es lugares más abajo dentro del grupo de los ocho, protagonizará el primer cruce de los playoff en condición de visitante y en desventaja deportiva. Esto significa que estará obligado a ganar para continuar en carrera dado que, al elenco que oficie de anfitrión en octavos de final, le alcanzará con el empate para avanzar a la siguiente instancia.

Patronato Bellatti Rueda Patronato visita a Colegiales. Prensa Patronato

Regresos y ausencias en Patronato

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, recupera dos piezas importante en la estructura del equipo. En este sentido Gabriel Díaz y Federico Castro retornarán al 11 inicial tras cumplir la fecha de suspensión en la victoria celebrada en el estadio Grella ante Arsenal.

El marcador central, que disputará su encuentro número 5 con la camiseta del Rojinegro, ingresaría por Fernando Moreyra, quien sintió una molestia muscular en el triunfo. Esta variante provocaría un cambio del sistema táctico, generando el retorno del sistema 4-4-2.

Por su parte, Castro ingresará por Valentín Pereyra, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá purgar una partido de sanción. Con el regreso del ex-Independiente Rivadavia de Mendoza Julián Marcioni retrocederá a la línea de volantes mientras que Castro conformará la dupla ofensiva junto a Alan Bonansea.

El Tricolor

En su primera temporada en la B Nacional Colegiales está obteniendo su principal objetivo con varias fechas de anticipación. Los buenos resultados cosechados en la segunda rueda lo alejaron de los puestos de descenso y lo acercaron de la zona de acceso al Reducido.

El Tricolor inició la fecha a tres puntos de distancia de Deportivo Maipú, elenco que está con el último boleto a la siguiente fase. El elenco de la localidad bonaerense de Munro no pierde la esperanza de ingresar al grupo de los ocho.

El buen presente de Colegiales obedece a la capacidad de cosechar resultados positivos en el estadio Libertarios Unidos. En su casa ganó 7 de los últimos 8 encuentro que disputó. La premisa será alimentar estos números.

Probable de Colegiales

Emilio Di Fulvio; Elías Ocampo, Matías Ferreira, Santiago Strasorier y Franco Hanashiro; Joaquín Cancio, Federico Marín y Laureano Marra; Franco Zicarelli, Valentín Robaldo y Lucio Castillo. DT: Leonardo Fernández

Probable de Patronato

Alan Sosa; Julián Navas, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti y Moreno o Escobar; Maximiliano Rueda, Gallucci Otero, Juan Pablo Barinaga y Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Hora y TV: 13 (TyC Sports Play).

Árbitro: Jorge Broggi.

Estadio: Libertarios Unidos.