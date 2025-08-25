Uno Entre Rios | La Provincia | Tarjeta SUBE

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

La Municipalidad de Paraná informó que el 31 de agosto vence el beneficio de la Tarjeta SUBE para las personas con discapacidad.

25 de agosto 2025 · 17:32hs
La Municipalidad de Paraná informó que el 31 de agosto vence el beneficio de la Tarjeta SUBE para las personas con discapacidad.

La Municipalidad de Paraná informó que el 31 de agosto vence el beneficio de la Tarjeta SUBE para las personas con discapacidad.

La Municipalidad de Paraná informó que el domingo 31 de agosto vencerá el beneficio de la Tarjeta SUBE para las personas con discapacidad. Desde la comuna destacaron que los trámites podrán realizarse de lunes a viernes, de 8 a 13, en la Unidad de Gestión ubicada en avenida Almafuerte 233.

Para tener en cuenta sobre la Tarjeta SUBE

Desde la Municipalidad de Paraná aclararon que aquel beneficiario que no haya realizado la renovación correspondiente, se le cobrará el boleto común. La fecha de vencimiento es el 31 de este mes.

El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, fue aprobado 12 votos a favor y 5 en contra. Se gira a Diputados

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Ordenan a la OSER a brindar una cirugía ocular que denegó por alegar que no estaba incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO)

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Pasada esta fecha, en cualquier momento se pueden acercar a hacer el trámite de renovación en la Unidad de Gestión.

El trámite puede ser realizado por el/la titular o, en su defecto, por padre, madre, tutor, familiar o acompañante terapéutico, siempre presentando la documentación que acredite el vínculo.

Más detalles

La documentación obligatoria a presentar es la siguiente, se informó desde la comuna paranaense:

-Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

-DNI del beneficiario (original, no fotocopia).

-Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario (en caso de no tener o haber extraviado la tarjeta, puede utilizarse una nueva, siempre que no esté registrada a nombre de otra persona).

Tarjeta SUBE beneficio Personas con discapacidad Municipalidad de Paraná
