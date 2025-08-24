Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Tras tres caídas al hilo en condición de visitante, Patronato igualó 0 a 0 contra Colegiales en el estadio Libertarios Unidos y sumó una unidad.

24 de agosto 2025 · 13:39hs
Patronato empata sin goles ante Colegiales.

Patronato empata sin goles ante Colegiales.
Patronato iguala sin goles ante Colegiales en Munro

Patronato iguala sin goles ante Colegiales en Munro

Patronato visitó a Colegiales en la continuidad de la actividad correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, válida a la Zona A, finalizó 0 a 0 y se disputó en el estadio Libertarios Unidos bajo el arbitraje de Jorge Broggi. Patrón cortó la mala racha de visitante.

En los primeros minutos de partido se repartieron la pelota. Patronato estuvo impreciso en la mitad de la cancha y no logró conectar pases entre Juan Pablo Barinaga y los volantes por afuera, en este caso Matías Pardo, en su regreso a la titularidad, y Maximiliano Rueda. En el frente del ataque, Alan Bonansea y Federico Castro no tuvieron mucho protagonismo. Fueron interceptados por los defensores del conjunto local.

Patronato visita a Colegiales.

Patronato visita a Colegiales con intenciones de cortar la mala racha de visitante

la mision de patronato en la fortaleza del tricolor

La misión de Patronato en la Fortaleza del Tricolor

Patronato colegiales 2
Patronato empata sin goles ante Colegiales.

Patronato empata sin goles ante Colegiales.

El Tricolor mantuvo más la posición, pero no logró incomodar a Alan Sosa, un espectador de lujo en el partido de Munro, provincia de Buenos Aires.

La primera situación peligrosa del Rojinegro llegó promediando los 30 minutos. Rueda llegó hasta el final por el carril derecho y metió un centro potente que pasó todo el área chica hasta culminar en un disparo incómodo de Bonansea. En el medio, por la disputa del balón, se chocaron Federico Castro y Emilio Di Fulvio, arquero del local.

Tres minutos más tarde, Di Fulvio volvió a ser protagonista. Esta vez, no por un golpe, sino por una volada. Barinaga decidió rematar al arco un tiro libre desde larga distancia. El disparo sobrepaso los tres hombres en la barrera e hizo trabajar al guardameta de Colegiales, que la mandó al tiro de esquina.

El primer tiempo terminó con Patronato volcado al ataque. Tuvo ciertas chances desde la buena pegada de Barinaga en cada pelota parada, pero no las aprovechó y los dos equipos se fueron a los vestuarios con el trámite en paridad.

Segundo tiempo

Los últimos 45 minutos empezaron con Colegiales proponiendo más agresividad que Patronato. Así llegó a la primera chance, sobre los 10 minutos del complemento. Alan Sosa respondió de gran manera tras un remate al primer palo de Joaquín Cancio. El Rojinegro respondió con una gran pared entre Bonansea y Castro. El goleador del Patrón la bajó de pecho para que Castro remate de primera. La pelota se fue al costado del palo.

Promediando la mitad del segundo tiempo, Gabriel Gómez decidió realizar dos variantes. Ian Escobar por Fernando Moreyra y Joaquín Barolín por Federico Castro. Antes, había ingresado Julián Marcioni por Matías Pardo.

Y justamente dos de los ingresados tuvieron acción que casi terminó en festejo para el Santo. Excelente jugada individual de Barolín que se sacó un hombre de encima, ingresó al área y metió un centro rasante hacia el punto penal. La situación se ensució un poco, pero le quedó a Marcioni que pateó de primera e hizo que Di Fulvio se estire y saque la pelota a un costado.

Minutos más tarde, nuevamente Marcioni fue protagonista. Esta vez, Di Fulvio salió muy lejos, en el vértice del área grande. Achicó al delantero de Patronato que pateó y la pelota se fue lejos del arco, que estaba sin custodia.

Formación de Patronato

Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti y Fernando Moreyra; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci, Juan Pablo Barinaga y Matías Pardo; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Formación de Colegiales

Emilio Di Fulvio; Franco Hanashiro, Santiago Strasorier, Matias Ferreira, Sebastián Ariel Silguero, Franco Zicarelli, Joaquín Cancio, Federico Marin, Laureano Marra, Valentín Robaldo y Andrés Rios. DT: Leonardo Fernández

Más datos

El Rojinegro buscará conquistar dos misiones en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por un lado intentará sumar unidades fuera de barrio Villa Sarmiento. En este sentido el representante entrerriano registra un récord negativo de tres caídas en serie en condición de visitante y sumó 3 de los últimos 15 puntos que disputó en territorio adversario.

Por otro lado, el Santo buscará continuar escalando posiciones para asegurar lo más rápido posible su presencia en el reducido que otorgará el segundo asenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Antes del inicio de este capítulo Patronato se ubicaba en el quinto escalón de la tabla. De finalizar la fase regular en esta posición, o es lugares más abajo dentro del grupo de los ocho, protagonizará el primer cruce de los playoff en condición de visitante y en desventaja deportiva. Esto significa que estará obligado a ganar para continuar en carrera dado que, al elenco que oficie de anfitrión en octavos de final, le alcanzará con el empate para avanzar a la siguiente instancia.

Regresos y ausencias en Patronato

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, recupera dos piezas importante en la estructura del equipo. En este sentido Gabriel Díaz y Federico Castro retornarán al 11 inicial tras cumplir la fecha de suspensión en la victoria celebrada en el estadio Grella ante Arsenal.

El marcador central, que disputará su encuentro número 5 con la camiseta del Rojinegro, ingresaría por Fernando Moreyra, quien sintió una molestia muscular en el triunfo. Esta variante provocaría un cambio del sistema táctico, generando el retorno del sistema 4-4-2.

Por su parte, Castro ingresará por Valentín Pereyra, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá purgar una partido de sanción. Con el regreso del ex-Independiente Rivadavia de Mendoza Julián Marcioni retrocederá a la línea de volantes mientras que Castro conformará la dupla ofensiva junto a Alan Bonansea.

El Tricolor

En su primera temporada en la B Nacional Colegiales está obteniendo su principal objetivo con varias fechas de anticipación. Los buenos resultados cosechados en la segunda rueda lo alejaron de los puestos de descenso y lo acercaron de la zona de acceso al Reducido.

El Tricolor inició la fecha a tres puntos de distancia de Deportivo Maipú, elenco que está con el último boleto a la siguiente fase. El elenco de la localidad bonaerense de Munro no pierde la esperanza de ingresar al grupo de los ocho.

El buen presente de Colegiales obedece a la capacidad de cosechar resultados positivos en el estadio Libertarios Unidos. En su casa ganó 7 de los últimos 8 encuentro que disputó. La premisa será alimentar estos números.

Patronato Colegiales Primera Nacional Paraná
Noticias relacionadas
¿como le fue a patronato con jorge broggi como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Jorge Broggi como árbitro?

valentin pereyra tuvo una tarde sonada

Valentín Pereyra tuvo una tarde soñada

gabriel gomez: sufrimos por demas el partido

Gabriel Gómez: "Sufrimos por demás el partido"

Gabriel Díaz estará a disposición del DT de Patronato, Gabriel Gómez.

Patronato recupera dos jugadores, pero pierde a otro para el próximo juego

Ver comentarios

Lo último

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Ultimo Momento
Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Policiales
Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Ovación
Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Atlético Neuquen Club inició una colecta que marcará un antes y un después

Atlético Neuquen Club inició una colecta que marcará un antes y un después

La provincia
Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Dejanos tu comentario