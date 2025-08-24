Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Tras tres caídas al hilo en condición de visitante, Patronato igualó 0 a 0 contra Colegiales en el estadio Libertarios Unidos y sumó una unidad.

Patronato visitó a Colegiales en la continuidad de la actividad correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, válida a la Zona A, finalizó 0 a 0 y se disputó en el estadio Libertarios Unidos bajo el arbitraje de Jorge Broggi. Patrón cortó la mala racha de visitante.

En los primeros minutos de partido se repartieron la pelota. Patronato estuvo impreciso en la mitad de la cancha y no logró conectar pases entre Juan Pablo Barinaga y los volantes por afuera, en este caso Matías Pardo, en su regreso a la titularidad, y Maximiliano Rueda. En el frente del ataque, Alan Bonansea y Federico Castro no tuvieron mucho protagonismo. Fueron interceptados por los defensores del conjunto local.

Patronato colegiales 2 Patronato empata sin goles ante Colegiales.

El Tricolor mantuvo más la posición, pero no logró incomodar a Alan Sosa, un espectador de lujo en el partido de Munro, provincia de Buenos Aires.

La primera situación peligrosa del Rojinegro llegó promediando los 30 minutos. Rueda llegó hasta el final por el carril derecho y metió un centro potente que pasó todo el área chica hasta culminar en un disparo incómodo de Bonansea. En el medio, por la disputa del balón, se chocaron Federico Castro y Emilio Di Fulvio, arquero del local.

Tres minutos más tarde, Di Fulvio volvió a ser protagonista. Esta vez, no por un golpe, sino por una volada. Barinaga decidió rematar al arco un tiro libre desde larga distancia. El disparo sobrepaso los tres hombres en la barrera e hizo trabajar al guardameta de Colegiales, que la mandó al tiro de esquina.

El primer tiempo terminó con Patronato volcado al ataque. Tuvo ciertas chances desde la buena pegada de Barinaga en cada pelota parada, pero no las aprovechó y los dos equipos se fueron a los vestuarios con el trámite en paridad.

Segundo tiempo

Los últimos 45 minutos empezaron con Colegiales proponiendo más agresividad que Patronato. Así llegó a la primera chance, sobre los 10 minutos del complemento. Alan Sosa respondió de gran manera tras un remate al primer palo de Joaquín Cancio. El Rojinegro respondió con una gran pared entre Bonansea y Castro. El goleador del Patrón la bajó de pecho para que Castro remate de primera. La pelota se fue al costado del palo.

Promediando la mitad del segundo tiempo, Gabriel Gómez decidió realizar dos variantes. Ian Escobar por Fernando Moreyra y Joaquín Barolín por Federico Castro. Antes, había ingresado Julián Marcioni por Matías Pardo.

Y justamente dos de los ingresados tuvieron acción que casi terminó en festejo para el Santo. Excelente jugada individual de Barolín que se sacó un hombre de encima, ingresó al área y metió un centro rasante hacia el punto penal. La situación se ensució un poco, pero le quedó a Marcioni que pateó de primera e hizo que Di Fulvio se estire y saque la pelota a un costado.

Minutos más tarde, nuevamente Marcioni fue protagonista. Esta vez, Di Fulvio salió muy lejos, en el vértice del área grande. Achicó al delantero de Patronato que pateó y la pelota se fue lejos del arco, que estaba sin custodia.

Formación de Patronato

Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti y Fernando Moreyra; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci, Juan Pablo Barinaga y Matías Pardo; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Formación de Colegiales

Emilio Di Fulvio; Franco Hanashiro, Santiago Strasorier, Matias Ferreira, Sebastián Ariel Silguero, Franco Zicarelli, Joaquín Cancio, Federico Marin, Laureano Marra, Valentín Robaldo y Andrés Rios. DT: Leonardo Fernández

Más datos

El Rojinegro buscará conquistar dos misiones en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por un lado intentará sumar unidades fuera de barrio Villa Sarmiento. En este sentido el representante entrerriano registra un récord negativo de tres caídas en serie en condición de visitante y sumó 3 de los últimos 15 puntos que disputó en territorio adversario.

Por otro lado, el Santo buscará continuar escalando posiciones para asegurar lo más rápido posible su presencia en el reducido que otorgará el segundo asenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Antes del inicio de este capítulo Patronato se ubicaba en el quinto escalón de la tabla. De finalizar la fase regular en esta posición, o es lugares más abajo dentro del grupo de los ocho, protagonizará el primer cruce de los playoff en condición de visitante y en desventaja deportiva. Esto significa que estará obligado a ganar para continuar en carrera dado que, al elenco que oficie de anfitrión en octavos de final, le alcanzará con el empate para avanzar a la siguiente instancia.

Regresos y ausencias en Patronato

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, recupera dos piezas importante en la estructura del equipo. En este sentido Gabriel Díaz y Federico Castro retornarán al 11 inicial tras cumplir la fecha de suspensión en la victoria celebrada en el estadio Grella ante Arsenal.

El marcador central, que disputará su encuentro número 5 con la camiseta del Rojinegro, ingresaría por Fernando Moreyra, quien sintió una molestia muscular en el triunfo. Esta variante provocaría un cambio del sistema táctico, generando el retorno del sistema 4-4-2.

Por su parte, Castro ingresará por Valentín Pereyra, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá purgar una partido de sanción. Con el regreso del ex-Independiente Rivadavia de Mendoza Julián Marcioni retrocederá a la línea de volantes mientras que Castro conformará la dupla ofensiva junto a Alan Bonansea.

El Tricolor

En su primera temporada en la B Nacional Colegiales está obteniendo su principal objetivo con varias fechas de anticipación. Los buenos resultados cosechados en la segunda rueda lo alejaron de los puestos de descenso y lo acercaron de la zona de acceso al Reducido.

El Tricolor inició la fecha a tres puntos de distancia de Deportivo Maipú, elenco que está con el último boleto a la siguiente fase. El elenco de la localidad bonaerense de Munro no pierde la esperanza de ingresar al grupo de los ocho.

El buen presente de Colegiales obedece a la capacidad de cosechar resultados positivos en el estadio Libertarios Unidos. En su casa ganó 7 de los últimos 8 encuentro que disputó. La premisa será alimentar estos números.