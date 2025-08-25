Uno Entre Rios | Ovación | Deportivo Riestra

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

El Malevo goleó como local 3 a 0 al Verde, por la Zona B. El ex-Patronato Jonathan Herrera marcó uno de los goles del Deportivo Riestra.

25 de agosto 2025 · 17:29hs
El ex-Patronato Jonathan Herrera sigue siendo pieza clave para el Deportivo Riestra.

Fotobaires

El ex-Patronato Jonathan Herrera sigue siendo pieza clave para el Deportivo Riestra.

Deportivo Riestra se impuso por 3-0 sobre Sarmiento en el Guillermo Laza por la sexta fecha del Torneo Clausura. Con goles de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, el Malevo goleó, se quedó con los tres puntos, escaló al tercer lugar de la Zona B y se metió en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual.

Por su parte, el Verde quedó 11° en el grupo y sigue muy comprometido en la pelea por no descender.

un ex-delantero de patronato evito la victoria de rosario central

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

El jugador de San Lorenzo había sido diagnosticado en octubre de 2023.

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

A los 18 minutos de juego, el local se puso en ventaja. Tras un córner desde la derecha, Pedro Ramírez la bajó de cabeza y quedó casi sin marca el defensor Paz para elegir dónde ubicar el balón con su diestra. Así selló el 1-0 para alegría de su gente.

Deportivo Riestra lo liquidó en el complemento

Siguió buscando el anfitrión y casi llegó el empate a los ocho minutos de la segunda etapa, cuando el uruguayo Joaquín Ardáiz recibió un pase luego de un centro desde la derecha, se acomodó y definió desviado de zurda. Y a los 24 minutos llegó el 2-0, cuando el arquero paranaense Ignacio Arce sacó un rápido pelotazo largo, la peinó perfecto Alexander Díaz y el ex-Patronato Herrera encaró directo y definió impecablemente, cruzado y bajo.

No se entregó Sarmiento, trató de descontar y estuvo muy cerca de lograrlo Santiago Rodríguez, a los 39, aunque encontró la resistencia de la defensa local para evitarlo. En cambio, a los 43 minutos, el que sí festejó fue otra vez el anfitrión, ya que el recién ingresado Benegas, en lugar del Sultán Herrera, aprovechó un mal rechazo, gambeteó a un rival y resolvió bárbaro con un remate cruzado para decretar el 3-0 final.

Deportivo Riestra Sarmiento Torneo Clausura Jonathan Herrera
Noticias relacionadas
FIBA sancionó a la selección Argentina y República Dominicana después del escándalo en la Americup.

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional.

El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional

gabriel gomez le dio valor al punto que sumo patronato

Gabriel Gómez le dio valor al punto que sumó Patronato

River festejó de local ante Godoy Cruz.

River visita a Lanús con algunas variantes

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

Ultimo Momento
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Policiales
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La provincia
Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario