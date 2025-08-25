Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

El Malevo goleó como local 3 a 0 al Verde, por la Zona B. El ex-Patronato Jonathan Herrera marcó uno de los goles del Deportivo Riestra.

Deportivo Riestra se impuso por 3-0 sobre Sarmiento en el Guillermo Laza por la sexta fecha del Torneo Clausura. Con goles de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, el Malevo goleó, se quedó con los tres puntos, escaló al tercer lugar de la Zona B y se metió en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual.

Por su parte, el Verde quedó 11° en el grupo y sigue muy comprometido en la pelea por no descender.

A los 18 minutos de juego, el local se puso en ventaja. Tras un córner desde la derecha, Pedro Ramírez la bajó de cabeza y quedó casi sin marca el defensor Paz para elegir dónde ubicar el balón con su diestra. Así selló el 1-0 para alegría de su gente.

Deportivo Riestra lo liquidó en el complemento

Siguió buscando el anfitrión y casi llegó el empate a los ocho minutos de la segunda etapa, cuando el uruguayo Joaquín Ardáiz recibió un pase luego de un centro desde la derecha, se acomodó y definió desviado de zurda. Y a los 24 minutos llegó el 2-0, cuando el arquero paranaense Ignacio Arce sacó un rápido pelotazo largo, la peinó perfecto Alexander Díaz y el ex-Patronato Herrera encaró directo y definió impecablemente, cruzado y bajo.

No se entregó Sarmiento, trató de descontar y estuvo muy cerca de lograrlo Santiago Rodríguez, a los 39, aunque encontró la resistencia de la defensa local para evitarlo. En cambio, a los 43 minutos, el que sí festejó fue otra vez el anfitrión, ya que el recién ingresado Benegas, en lugar del Sultán Herrera, aprovechó un mal rechazo, gambeteó a un rival y resolvió bárbaro con un remate cruzado para decretar el 3-0 final.