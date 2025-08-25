La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA multó a las dos federaciones, al tiempo de que varios jugadores fueron suspendidos por la batalla campal en la Americup.

La Federación Internacional de Básquet ( FIBA ) respondió a los incidentes con una serie de sanciones que afectan tanto a jugadores como a cuerpos técnicos y federaciones de Argentina y República Dominicana, luego la pelea tras el partido en el que el combinado Albiceleste cayó por 84-83 en el tiempo suplementario, en su segunda presentación del grupo C en la AmericaCup.

La imagen de Gonzalo Bressan abandonando la cancha con el rostro ensangrentado tras el enfrentamiento eclipsó el desenlace deportivo de un partido que ya había estado cargado de tensión.

Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron en una serie de empujones, forcejeos y golpes en el centro de la cancha. Los principales protagonistas fueron David Jones y Bressan, quienes fueron los primeros en intercambiar puñetazos y golpes, lo que derivó en la intervención de la FIBA.

La sanción de la FIBA

A partir de un comunicado oficial, la organización informó que Jones y Bressan recibieron una suspensión de dos partidos oficiales en competiciones internacionales. Por el lado argentino, además de la sanción al pivot, Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet fueron penados con un partido cada uno. El entrenador Pablo Prigioni recibió una multa de 2.000 francos suizos (2485,90 dólares), mientras que la Federación Argentina de Básquet fue sancionada con 20.000 de la misma moneda (24.859,02 dólares), de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años. La Federación Dominicana de Baloncesto recibió una multa idéntica, con la misma condición de suspensión parcial.

Además, la FIBA impuso sanciones a otros jugadores: Juan Guerrero y Juan Suero (República Dominicana) fueron suspendidos por un partido cada uno, mientras que el pivot Ángel Delgado recibió una suspensión de un partido con un “periodo probatorio de tres años”.