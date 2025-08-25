Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Este lunes, el dólar oficial saltó más de $40 y llegó hasta los $1.370. Así la divisa estadounidense quedó a un paso de su récord histórico.

25 de agosto 2025 · 18:00hs
El dólar oficial registró este lunes un fuerte salto de más de $40 en el mercado mayorista, alcanzando los $1.362 y quedando a un paso de su récord nominal histórico de $1.374. La escalada de la divisa arrastró al alza al resto de las cotizaciones, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y marcada incertidumbre política.

En el segmento minorista, el tipo de cambio se disparó 2,6% en el Banco Nación (BNA), al ubicarse en $1.370, mientras que el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) lo situó en $1.367,91. El volumen operado en el mercado de contado alcanzó los u$s472,2 millones.

La cotización de los otros dólares

El impacto se trasladó a los paralelos: el dólar MEP avanzó 2,3% hasta los $1.362,22 y el contado con liquidación (CCL) subió 2,2% a $1.365,65. El blue cerró en $1.365, según un relevamiento en la city porteña.

A su vez, los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia alcista y dejaron entrever la expectativa de un tipo de cambio mayorista en $1.360 para finales de agosto y en $1.553 en diciembre. El volumen operado en futuros totalizó u$s2.038 millones.

