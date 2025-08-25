Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Valentino Guzmán Zanni murió a los 15 años tras luchar con dura enfermedad. Jugaba en la octava división de San Lorenzo.

25 de agosto 2025 · 18:33hs
El jugador de San Lorenzo había sido diagnosticado en octubre de 2023.

Valentino Guzmán Zanni, futbolista de la octava división de San Lorenzo, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida. Las redes oficiales azulgranas comunicaron el trágico desenlace del jugador que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.

El posteo de San Lorenzo

