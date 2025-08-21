La misión de Patronato en la Fortaleza del Tricolor

Patronato visitará el domingo desde las 13 a Colegiales. El elenco bonaerense cosecha siete victorias en las últimas ocho presentaciones como local.

La localidad bonaerense de Munro será la siguiente estación de Patronato en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro se presentará el próximo domingo a partir de las 13 en el estadio Libertarios Unidos, escenario donde visitará a Colegiales en el marco de la 28° fecha, Zona A. Jorge Broggi será el árbitro de esta historia.

El Tricolor está disputando su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino. Ingresó en este nivel tras coronarse campeón en 2024 del certamen de la Primera Nacional tras derrotar en la final a Los Andes.

En su bautismo en la división se planteó, como objetivo principal, conservar su plaza. Los dirigidos por Leonardo Fernández están alcanzando la meta. Cuando restan siete capítulos para el cierre de la fase regular se ubican en el 12° lugar. Con 33 unidades se distancia a 7 de Alvarado de Mar del Plata, equipo que está en el penúltimo sector de la tabla, y a 9 de Arsenal de Sarandí, que cierra el escalafón.

El presente del Tricolor en su primera experiencia en la Primera Nacional

En su última presentación Colegiales perdió 1 a 0 en su visita a Ferro. Este resultado no empaña la buena campaña que está protagonizando. Los buenos números elevaron el entusiasmo de aspirar por un lugar en el reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. En este punto se ubica tres unidades por debajo de Deportivo Maipú, equipo que está obteniendo el último pase a la siguiente instancia, cuando restan 21 unidades en el camino.

El presente del Tricolor se sostiene en los resultados registrados en condición de local. En este sentido transformó el Libertarios Unidos en una verdadera Fortaleza de Colegiales. En el escenario ubicado en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) conquistó 21 de los últimos 24 puntos que disputó.

El conjunto bonaeremse tuvo que esperar para celebrar su primera victoria. La alegría llegó en su sexta presentación en Munro cuando venció 1 a 0 al Verdolaga del barrio porteño de Caballito. En el siguiente juego sorprendió a Patronato al superarlo 1 a 0 en el Grella. Esa fue su único triunfo en condición de visitante.

patronato.jpg Colegiales sorprendió a Patronato en el Grella Prensa Patronato.

Los tres puntos obtenidos ante Ferro marcó el inicio de la serie positiva del Tricolor en su cancha. En esta sede cayeron de pie equipos que están disputando el campeonato de la permanencia como Güemes de Santiago del Estero, y All Boys, como aquellos que tienen la mira en la posibilidad de acceder a la elite como Tristán Suárez, Atlanta, Quilmes y Almagro.

Característica de la casa de Colegiales

El Libertarios Unidos es el escenario que cuenta el campo de juego más reducido de la categoría. Las dimensiones son 95 metros de largo por 66 de ancho, totalizando 6270 metros cuadrados, superando los 6.370 del estadio de Carlos Sperdutti, la casa del Deportivo Maipú de Mendoza.

Además, la cancha del Tricolor es la que reúne menor cantidad de espectadores. En este punto alberga 6.500 simpatizantes o amantes de la pasión popular.

Los dirigidos por Leonardo Fernández capitalizan el conocimiento del escenario de juego. En su casa es un equipo que luce sólido y ordenado. Recibió apenas 5 de los 22 goles que le anotaron a lo largo de la actual temporada. Ofensivamente es un equipo directo que intenta desnivelar por las bandas, lastimar en acciones de balón detenido o a través de segunda jugadas teniendo como faro para estas acciones a Valentín Robaldo, la referencia de ataque. Esta fórmula le permitió a Colegiales transformar el escenario ubicado en el norte del Amba en una Fortaleza.

Entre las principales figuras se destacan el arquero Emilio Di Fulvio y el marcador central Ián Rasso. El defensor surgido del semillero de Vélez Sarsfield no estará presente el domingo ante Patronato no haber llegado al límite de amonestaciones. Otra baja que tendrá el elenco del norte del Amba será Leandro Martínez Montagnoli.

Patronato quiere cortar una racha que incomoda

Patronato buscará superar las positivas estadísticas que registra Colegiales en condición de local. El Rojinegro intentará ponerle fin a una serie negativa de tres caídas en serie en condición de visitante. Lo necesita para continuar para no alejarse Deportivo Madryn, único líder de la Zona A, para continuar dentro de los primeros cuatro escalones y para sacarle mayor distancia a un equipo que quiere transformarse en rival directo por un espacio en la Liga Profesional.